Come girare un video porno secondo una professionista

Che lo si guardi per masturbazione o per ispirazione, il porno è una componente importante della vita sessuale di molti di noi. Ma come comportarsi se si vuole contribuire all’oceano infinito dei contenuti per adulti che vengono condivisi online ogni giorno? Come si produce un video divertente, sexy ed etico? E una volta deciso di fare questo passo, come condividere i tuoi video su internet in modo sicuro e responsabile?

Esluna Love ha fatto l’attrice porno di professione e ora lavora come performer erotica e content creator, producendo da sola i suoi video erotici in casa. Dice che non ci sono molte regole sull’aspetto di un buon sex tape, “basta che tutte le persone coinvolte se la godano,” specifica. Tuttavia “esistono alcuni punti chiave che devi tenere a mente quando crei e distribuisci questo tipo di contenuto,” Love aggiunge.

Videos by VICE

Abbiamo raccolto i consigli di Love in caso volessi provarci o ti servisse una guida per aggiustare il tiro.

Esluna Love

1. Chiedi il consenso sempre a tuttə

Che sia un sex tape per la tua collezione privata o che tu lo voglia caricare online, la regola aurea è sempre la stessa: il consenso. Ogni persona coinvolta deve rilasciare il consenso a essere filmata e alla pubblicazione del video in caso lo si voglia pubblicare. “Alcune piattaforme richiedono di allegare una foto della tua carta d’identità o della tua patente insieme a una liberatoria firmata da ogni persona che compare nel video, altrimenti non ti lasciano caricare il video,” dice Love. “Il modulo specifica anche che chiunque compaia nel video deve avere almeno 18 anni.”

2. Considera l’anonimato

Se hai in mente di condividere il tuo video con i masturbatori di tutto il mondo, ti conviene avere ben chiaro quanto di te vuoi mostrare. Vuoi essere riconoscibile? Se hai poca esperienza e non ti interessa diventare un volto conosciuto del settore, Love consiglia di mantenere l’anonimato. Puoi preservarlo non riprendendo le persone in faccia, indossando una maschera o una parrucca.

“Pensa a come ti fa sentire che persone a caso su internet vedano i tuoi video,” consiglia lei. “Non è una cosa da poco esporsi online in quel modo.”

Ti conviene anche prestare attenzione a dettagli identificabili come tatuaggi o gioielli particolari. “Puoi nascondere i tatuaggi con abiti sexy, per esempio,” suggerisce Love. E se, nel vortice della passione, ti riprendi in un modo che ti potrebbe rendere riconoscibile a qualcuno, puoi confondere il tuo volto con l’editing. Ma “tieni presente che non è facile applicare la sfocatura a tatuaggi o piccoli dettagli,” avverte.

Love inoltre raccomanda di non diffondere il tuo vero nome, indirizzo o qualunque altra informazione personale. Così potrai esplorare e scoprire il mondo del porno con i tuoi tempi.

3. Lavora con persone di cui ti fidi

Anche se riprendersi mentre si fa sesso può essere molto eccitante e divertente, il consiglio più comune è di non farlo, per evitare che una persona con cattive intenzioni possa mettere le mani sulle immagini. Se dovesse succedere è importante che tu sappia che non è colpa tua, ma per precauzione, Love consiglia di lavorare solo con persone di cui ti fidi. Se decidi di creare contenuti con persone che non conosci molto bene, il consiglio precedente sull’anonimato diventa davvero fondamentale.

Esluna Love

4. Pensa alla sceneggiatura

Dal sesso orale a complesse scene BDSM, se vuoi produrre un video dall’aria professionale è utile programmare in anticipo che cosa vuoi che succeda.

Puoi usare la creatività. Per esempio, uno dei più recenti successi di Love è un video ASMR in cui dà istruzioni su come masturbare un pene. “Indosso guanti di lattice e gioco con un tubo di panna spray mentre sussurro frasi sexy,” spiega. “È una cosa molto particolare, ma anche molto semplice e, spesso, non mi spoglio nemmeno.”

5. Sperimenta con la videocamera

“Ovviamente, puoi semplicemente piazzare la videocamera su un treppiede e dimenticarti di stare filmando, ma puoi anche trovare soddisfazione nel trasformare il tuo rapporto sessuale in un’opera d’arte,” dice Love.

Ci sono diversi modi per riprendere: puoi giocare sull’angolazione e la distanza, usando dei primi piani stretti, per esempio. “Puoi girare dal punto di vista di una delle persone coinvolte nell’atto,” suggerisce. Se decidi di fare così, Love consiglia di affidare la videocamera a ogni persona coinvolta nella scena. Se state girando a pecorina e tu sei la persona passiva, può essere divertente vedere cosa vede l’altra persona.

Dimenticati delle solite trame trite e ritrite del porno etero. Se fai sesso etero, non significa che l’uomo dev’essere sempre quello con la telecamera in mano. Per esempio, puoi provare a filmare un cunnilingus dal punto di vista di chi lo riceve.

6. Scegli l’illuminazione giusta

Love ama girare con la luce naturale, preferibilmente con i raggi del sole che entrano nella stanza. “Lo trovo bellissimo, perché ti permette di vedere ogni dettaglio,” spiega.

Ma anche filmare al buio può essere bello. “Specialmente se usi luci poco potenti o candele,” aggiunge Love. “Anche se diventa più difficile vedere i corpi, in questo modo hai la possibilità di giocare con l’atmosfera amatoriale e usare la grana grossa del video per dare un’idea di mistero e sensualità.” Per creare un’atmosfera diversa, Love talvolta usa anche luci colorate.

7. Costruisci un set

Dal punto di vista estetico, Love è particolarmente orgogliosa di un video: “È un threesome con un uomo e una donna su un divano bellissimo in un open space con il soffitto alto, e la luce del sole entra in maniera perfetta,” racconta.

Questo ci fa capire l’importanza del set per l’atmosfera giusta. “Se giri su un letto bianco in una stanza bianca, può risultare meno attraente,” dice. “Cerca di dare un po’ di profondità allo spazio.”

E, di nuovo, anche se l’idea di filmare è stata spontanea e poco programmata, assicurati che chi vede il video non sia in grado di identificare oggetti nell’inquadratura—tipo foto di persone che non hanno dato il consenso a essere filmate, documenti con indirizzi o una finestra con una vista che si può facilmente riconoscere.

Esluna Love

8. Scegli la location giusta

Provare una location inusuale può sembrare divertente, ma comporta un sacco di lavoro. Devi assicurarti di restare nella legalità, o almeno che nessuno ti scopra—non è che ti puoi mettere a filmare gente che scopa dove ti pare. “Comincia con un luogo sicuro che conosci bene, come la camera da letto, la doccia o la cucina,” consiglia Love. “Dopo, puoi provare a girare all’aperto per cambiare. Assicurati solo che non ci siano estranei.”

È anche importante tenere presente le regole della location che scegli per le riprese. Molti sex club, cinema erotici e darkroom vietano filmati all’interno. “Rispetta sempre le altre persone,” insiste Love. “Girare un video porno di fronte a una chiesa e metterlo su internet non è una bella cosa.”

Lo stesso vale per i contenuti dei video. Magari ti piace fare cosplay storici, ma se li carichi a disposizione del mondo limitati a periodi storici e circostanze che non siano offensive per la sensibilità altrui—insomma, magari evita campi di cotone e pigiami a righe, per esempio.

9. Il controllo finale

Riguarda con attenzione il video prima di pubblicarlo. Non vedi proprio nulla che ti piacerebbe mantenere privato? Le persone che hanno richiesto l’anonimato sono adeguatamente protette? “Di recente ho rivisto un video che era online da un anno e improvvisamente mi sono accorta che c’era il mio gatto nell’inquadratura per metà della durata,” dice Love ridendo.

Inoltre, se vuoi assicurarti che il tuo contenuto non venga condiviso senza i giusti riconoscimenti, mettici un watermark. Può essere il nome del tuo account o il tuo pseudonimo. Cerca di metterlo il più possibile al centro in modo che non si possa tagliare.

10. Non dimenticare che internet è un luogo tossico

Come gran parte delle cose su internet, anche il tuo video verrà probabilmente commentato. “I commenti sui siti porno sono sempre molto positivi,” dice Love. “Forse perché si tratta di gente che è andata specificamente alla ricerca di quel contenuto.” Comunque, i commenti negativi possono sempre esserci, e possono ferire più del normale quando riguardano immagini così intime di te. Secondo Love, è importante che tu ignori o blocchi quei commenti: non hai l’obbligo di fornire a tutti esattamente quello che richiedono per masturbarsi. È il tuo video, un’estensione della tua esperienza sessuale.

Su alcuni siti, le persone possono mandarti messaggi privati solo se tu accetti la richiesta di amicizia. È una cosa utile se non ti va di ricevere messaggi da sconosciuti. Prenditi il tempo che serve per aggiustare le impostazioni di privacy secondo le tue esigenze quando apri un account. Tra le altre cose, ci sono impostazioni che ti permettono di bloccare luoghi specifici, quindi puoi addirittura impedire alle persone che abitano nel tuo paese di vedere i tuoi contenuti, per esempio.

11. Scegli la piattaforma adatta al tuo lavoro

Ci sono svariati posti dove puoi postare i tuoi capolavori sexy. Alcuni di essi sono i più conosciuti siti che accettano contenuti gratuiti come Pornhub, Xhamster, or xvideos. Puoi anche creare un account sui cosiddetti “siti clipstore” come IWantClips, ManyVids, FanCentro o Clip4sale, e farti pagare per i tuoi contenuti. Se vuoi dedicarti seriamente alla creazione di contenuti, puoi contattare siti erotici come CHEEX e comunicare che ti piacerebbe produrre video per loro.

Puoi anche creare un account OnlyFans, ma se non hai tanti follower sui social media o la capacità di fare pubblicità al tuo account, i tuoi video non riceveranno molte visualizzazioni. “Perché OnlyFans non ha una pagina ‘Esplora’,” avverte Love.

Tieni a mente che se carichi un video su un sito gratuito, altri siti possono copiare i tuoi contenuti. “Puoi selezionare un’opzione per impedire di scaricare i tuoi contenuti, ma c’è sempre la possibilità che un sito li rubi comunque,” spiega. A causa di ciò, un momento di intima sensualità tra te e un’altra persona può saltare fuori da un’altra parte con un titolo tipo “fratello e sorella hanno una relazione segreta”.

Alla fine, comunque, la cosa più importante è divertirsi, che il risultato sia una performance da Oscar o un video che sembra filmato con una patata. Non è necessario iniziare con un’orgia sul sedile di un’auto da corsa; basta filmare piccoli momenti di gioia sessuale. “Goditi l’attimo e il tuo video sarà sicuramente fantastico, non ti preoccupare,” conclude Love.