Che sex toy trovi nella linea di VICE e MySecretCase

Questo post fa parte del progetto LOVE IS IN THE… con MySecretCase per il lancio della linea di sex toy in collaborazione con VICE.

VICE, ormai sarà chiaro, parla spesso di sesso e sessualità, inclusione, fluidità e lotta ai tabù. Lo fa con la convinzione che di sesso si parli sì tanto, ma spesso in un modo stereotipato o limitante.

Videos by VICE

Ora abbiamo pensato di fare un passo in più: collaborare per una linea di sex toy con lo shop MySecretCase, con vibratori, ring, plug, toy controllabili a distanza, per tutt* e per tutte le cose che ti vengono in mente.

I toy sono stati selezionati con l’esperienza di MySecretCase, e arricchiti dalle parole e dall’assetto grafico di VICE, in modo che ogni confezione sia unica (e ottima per un regalo, se proprio dobbiamo dirlo).

Nei prossimi mesi qui su VICE pubblicheremo articoli e contenuti social speciali sul tema, per rispondere alle domande sui sex toy e approfittare per ampliare il dialogo su piacere, masturbazione e non solo.

Su MySecretCase troverai invece tutti e otto i toy della linea LOVE IS IN THE… (e uno sconto speciale del 20 percento per chi arriva da VICE, inserendo il codice MSC-vice-20 in fase di check out), con i dettagli o direttamente per acquistarli.

Oggi abbiamo pensato di presentarteli. Se hai domande sul tema, scrivici in DM su Instagram.

VIBRATOR, IL VIBRATORE RABBIT

Il vibratore è un grande classico, con l’aggiunta di lingue in silicone per un effetto cunnilingus a 9 modalità di vibrazione e 6 di rotazione. Grazie al corpo curvo e flessibile e ai rilievi, il vibratore stuzzica vagina e punto G, mentre la forma ergonomica lo rende facilmente impugnabile e semplice da usare.

Qualche spunto per l’uso:

– stimola il clitoride, le piccole e grandi labbra con brio e precisione;

– aumenta gradualmente la vibrazione finché non ci sei quasi, poi diminuiscila per ritardare l’orgasmo;

– fatti guardare mentre lo usi, poi cedi il comando all’altra persona con aria di sfida: “Sai fare di meglio?”

Leggi i dettagli e acquistalo qui.

LOVE EGG, L’OVETTO VIBRANTE

Un ovetto vaginale regolabile da remoto e silenzioso, per essere usato anche nei momenti più improbabili. Tra i più amati dalle coppie, dispone di 9 diverse modalità di vibrazione per sorprenderti a ogni uso.

Qualche spunto per l’uso:

– lascia il telecomando all’altra persona e chiedile di azionarlo nel momento (o luogo) più inaspettato;

– indossalo mentre l’altra persona ti pratica del sesso orale per intensificare il piacere;

– usalo per la stimolazione esterna, magari in preparazione alla penetrazione.

Leggi i dettagli e acquistalo qui.

MULTIFUNCTION, IL TOY MULTIFUNZIONE

Un vibratore flessibile in tutti i sensi: rabbit, prostata, doppia penetrazione, cock ring e tutto quello che ti viene in mente. Grazie alla sua forma e alla sua flessibilità sarà infatti possibile scegliere tra 9 intensità di vibrazione per stimolare punto G, clitoride, pene, testicoli, ano…

Qualche spunto per l’uso:

– approfitta della sua flessibilità per dargli la forma più adatta alla situazione (o alla persona);

– provalo nella doppia penetrazione per ano e vagina;

– aumenta gradualmente la vibrazione finché non ci sei quasi, poi diminuiscila per ritardare l’orgasmo.

Leggi i dettagli e acquistalo qui.

FINGER VIBE, IL VIBRATORE DA DITO

finger vibe

Un toy da dito con 9 modalità di vibrazione e unisex. La forma a C garantisce una doppia stimolazione, per trasformare le tue dita (o quelle dell’altra persona) ed evitare i crampi alla mano.

Qualche spunto per l’uso:

– provalo su capezzoli, testicoli, perineo, lobi, schiena e soltanto alla fine sui genitali;

– provalo anche per stimolare la zona anale o il canale vaginale, inserendolo direttamente;

– azionalo mentre l’altra persona ti pratica del sesso orale per intensificare il piacere.

Leggi i dettagli e acquistalo qui.

BUTT PLUG, IL PLUG ANALE

Un plug anale flessibile, per chi ama una penetrazione dolce o è alle prime esperienze. La sua forma è allungata per facilitare l’inserimento, e gli permette di essere utilizzato durante i preliminari, per preparare l’ano, o indossato durante il sesso per aumentare il piacere.

Qualche spunto per l’uso:

– grazie alle sue dimensioni, è particolarmente adatto per chi si approccia per la prima volta al sesso anale;

– fai precedere l’inserimento da una graduale stimolazione esterna, ma soprattutto rilassati;

– la sua forma lo rende adatto per un uso prolungato (ma non superiore alle raccomandazioni di sicurezza), se te la senti.

Leggi i dettagli e acquistalo qui.

LIPSTICK VIBRATOR, IL VIBRATORE PER IL CLITORIDE

Un vibratore per il clitoride con testine intercambiabili, discreto e sempre a portata di mano.

Qualche spunto per l’uso:

– provalo in solitaria, durante la penetrazione o lascia che sia l’altra persona a usarlo su di te;

– non sfruttare solo la punta: in orizzontale, per esempio, è perfetto per una stimolazione meno intensa;

– provalo anche su altre parti del corpo, come capezzoli e perineo.

Leggi i dettagli e acquistalo qui.

DILDO, IL DILDO CLASSICO CON VENTOSA

Un dildo morbidissimo e dotato di ventosa, dalla forma ondulata e flessibile, perfetto per la stimolazione vaginale o anale—anche senza mani.

Qualche spunto per l’uso:

– attacca il dildo al pavimento, su una sedia o alla parete della doccia e sperimenta con le posizioni;

– oppure attaccalo a uno specchio e… guardati;

– guidandolo con le mani, inizia da una penetrazione superficiale e passa a una più profonda, poi inclinalo verso la vescica o fallo ruotare;

– quando sei con un’altra persona, usalo per la doppia penetrazione o provalo con un harness strap-on.

Leggi i dettagli e acquistalo qui.

COCK RING, L’ANELLO VIBRANTE

Un anello vibrante che prolunga l’erezione e la amplifica, con tanto di bullet per stimolare te o un partner. È facile da usare: si posiziona alla base del pene eretto, con il bullet vibrante orientato verso l’alto. Adatto all’uso durante penetrazione anale, vaginale, sesso orale, masturbazione, sa essere molto versatile—con 5 modalità di vibrazione e un’autonomia di 3 ore.

Qualche spunto per l’uso:

– se l’altra persona ha una vulva, prova con quest’ultima sopra (o il missionario) per la massima stimolazione del clitoride;

– puoi anche orientarlo verso il basso e stimolare il perineo;

– provalo anche su un dildo o le dita, come se fosse un vibratore bullet.

Leggi i dettagli e acquistalo qui.

Ultima nota, valida per tutti i toy: per un piacere unico e senza attriti consigliamo di usarli con un lubrificante a base acqua. Non dimenticare di pulirli prima e dopo l’utilizzo.

Nell’articolo sono inseriti link a prodotti della linea VICE e MySecretCase. MySecretCase ci mette la materia prima, noi le parole. Tu mettici l’amore nel regalare i toy o usarli per te o in compagnia. Vai sullo shop per scoprire di più, e usa il codice MSC-vice-20 per uno sconto del 20 percento in fase di check out.