Finalmente ci sarà la sfida di robot giganti tra USA e Giappone

L’estate di due anni fa Megabots, una compagnia californiana che produce robot, ha pubblicato un video su YouTube e un crowdfunding su Kickstarter per promuovere un futuro duello di robot giganti con la compagnia giapponese Suidobashi.

Ora, dopo due anni, Megabots ha rilasciato un video teaser da paura per annunciare che la sfida tra i robottoni pilotati da umani si terrà con molta probabilità ad agosto.

Le date e la location non sono state ancora rese note (Megabots ha dichiarato che sta “tenendo segreta la location per non avere più ritardi”). Ma è un po’ strano che Suidobashi non aggiorni il suo canale YouTube e la sua pagina Facebook dal 2015. Se la sfida avverrà davvero è ancora da capire.

Quando ho chiesto di questo a Megabots, il co-fondatore Matt Oehrlein mi ha risposto via email: “non possiamo parlare davvero al posto loro, ma vi assicuriamo che non abbiamo rinunciato alla sfida.”

Abbiamo chiesto conferma a Suidobashi, ma anche se non c’è certezza, è difficile non essere un po’ eccitati per questa futura competizione internazionale tra robot.