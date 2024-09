I turisti che continuano a tornare a Sharm el-Sheikh

Resort abbandonati, spiagge silenziose e negozi di souvenir che chiudono uno dopo l’altro—una volta Sharm el-Sheikh era una località balneare di punta, ma dopo l’abbattimento dell’Airbus russo rivendicato dall’ISIS circa un anno fa la zona è deserta. Le compagnie aeree occidentali hanno modificato le loro rotte, evitando nella maggior parte dei casi di volare su Sharm.

Ora, un anno dopo l’attentato, i Ministeri degli esteri continuano a sconsigliare di andarci. Sulla mappa, l’intero deserto del Sinai è colorato di arancione (“solo viaggi necessari”) e rosso (“non transitare”) tranne per un piccolo bollino giallo (“attenzione, rischio per la sicurezza”) nel mezzo: Sharm el-Sheikh.

E nonostante questo, a Sharm c’è ancora qualche turista. La fotografa Sanne Zurné è andata a vedere chi sono queste persone, e le ha fotografate.

LENA E MARA, UCRAINA

Lena: Sono anni che vengo qui con mia figlia, ma stavolta è diverso. L’hotel è vuoto. Di sera ci sono tre persone al buffet. È un po’ noioso, ma ci sono anche lati positivi. Abbiamo un albergo intero per noi e paghiamo la metà. Rispetto all’Ucraina, è un posto tranquillo. In Ucraina abbiamo una guerra vera, qui no. Finché posso mi diverto, ma so che è solo temporaneo: i turisti torneranno e sarà tutto come prima. Oppure Sharm andrà in bancarotta. E dovremo trovare un’altra destinazione.

SUSI, AUSTRIA

Susi: Il mio fidanzato è egiziano, ecco perché vengo a Sharm tre volte all’anno. Non sarà un aereo abbattuto a fermarmi. Certo, è rischioso, ma tanto quanto l’Europa o la Turchia. La situazione a Sharm peggiora ogni giorno. Ogni volta che ci vengo, la città è più brutta. Non ci sono soldi. Il mio fidanzato ha un negozio di souvenir, e continua a sperare che andrà meglio. Che altro può fare? Io cerco di aiutare: ho circa 200 occhiali da sole, li ho comprati per dare una mano.

KEVIN E JAN, GERMANIA

Jan: Volevamo andare a Malta, ma costava troppo.

Kevin: Abbiamo preso in considerazione anche la Turchia.

Jan: I nostri genitori sono preoccupati e vogliono che ci registriamo in ambasciata, ma a noi non sembra un posto pericoloso. È solo che non ci piace essere gli unici turisti, qui, perché tutti ci stanno addosso per farci comprare cose.

GIORGIO E PAOLA, ITALIA

Paola: Abbiamo un appartamento in centro a Sharm, veniamo qui a svernare—e qualche volta capita di andare in un resort per una settimana, per le vacanze, per goderci un po’ la bella vita. Ora per esempio alloggiamo in una bellissima struttura proprio sul mare, e dato che non c’è praticamente nessuno abbiamo la spiaggia tutta per noi.

Giorgio: Veniamo da anni, quindi abbiamo un buon quadro della situazione. Sappiamo che è tutto a posto, non ci facciamo trascinare da quello che dicono i telegiornali. Se devo dirla tutta, l’aver tagliato fuori questa zona è tutta una misura politica, non di sicurezza.

Paola: Intanto noi qui stiamo benissimo. Se solo la gente sapesse cosa si sta perdendo.

ALAN E CHRISTINE, REGNO UNITO

Christine: Ci prendono per pazzi, ma noi non abbiamo paura. Sappiamo che le possibilità che succeda qualcosa sono minime.

Alan: L’unico problema è che di questi tempi raggiungere Sharm è diventato più complicato. Le compagnie britanniche non fanno più voli diretti, quindi bisogna fare scalo al Cairo. Fortunatamente siamo in pensione e abbiamo tutto il tempo del mondo. Veniamo da 14 anni, ci siamo innamorati di questo posto. Ci siamo venuti anche durante la rivoluzione, ed era tutto come al solito. Ci spostiamo sempre in autobus, è un’esperienza.

Christine: Sì, penso che i pericoli stiano più lì: in Egitto ci sono tantissimi incidenti stradali.

Alan: E il clima. Devi fare attenzione a non disidratarti.

MORENITA, ITALIA

Morenita: I terroristi? Dove? In Italia abbiamo la mafia, la situazione non è molto diversa. Vengo qui da sei anni e sempre da sola, ma non ho mai avuto paura. Non mi è mai successo niente. Alle nove sono in spiaggia, ogni singolo giorno. Mi cospargo di olio, e passo tutto il giorno sotto il sole. È fantastico. Voi penserete: e perché non vai in vacanza nel tuo paese? Be’, qua il sole è assicurato. Inoltre, voglio un fidanzato egiziano. E non intendo un toyboy che stia con me solo per i soldi. Per una donna occidentale è difficile trovare l’amore vero in Egitto, ma io non mi arrendo.

BINTOU, STATI UNITI

Bintou: Vedere le piramidi è sempre stato il mio sogno. Oggi compio vent’anni, e questo viaggio è il mio regalo di compleanno. Prima di partire non avevo paura, ma poi la gente ha cominciato a parlarmi di tutti i pericoli e mi sono venuti dei dubbi. Ma ho deciso di non pensarci. Adesso sono qua, e non c’è niente di cui preoccuparsi. Chiamo i miei due volte al giorno. Devo sempre rassicurarli sul fatto che qua sono al sicuro.

IGOR, RUSSIA

Igor: Per una persona che viene da un posto freddo come la Russia, qui è il paradiso. Il clima è bello, è esotico e costa poco. Sono venuto con alcuni colleghi e abbiamo prolungato la vacanza di una settimana, per farti capire quanto ci piace. Facciamo escursioni tutti i giorni. La mia famiglia è un po’ in pensiero per me. I russi hanno paura. Credetemi, è tutta politica. Putin vuole che i turisti russi restino nel paese, perché ha investito un sacco di soldi in destinazioni turistiche in Crimea e a Soci. Credo che sia per quello che le compagnie russe non sono ancora tornate a volare su Sharm. Ci sono troppi interessi economici in ballo. Ma a me non interessa: io conto di tornarci il prima possibile.

KATRINA, UCRAINA

Katrina: Io e il mio ragazzo volevamo farci una vacanza al mare. Sharm el-Sheikh sembrava un posto divertente e ora è economico, quindi è stata una scelta facile. Lavoro in un’agenzia di viaggi, sapevo come muovermi. L’incidente aereo è successo un anno fa, e niente sembra essere cambiato da allora. Ci sono ancora voli tra l’Ucraina e Sharm el Sheikh, non vedo dov’è il problema. Non ho paura perché dove vivo io c’è la guerra, ma quella vera. So che la situazione reale è diversa da come la mostrano i media.

