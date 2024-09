Ascolta il nuovo singolo degli Sheer Mag, “Just Can’t Get Enough”

Il classic rock è quel genere che riesce a coniugare semplici ed efficaci canzoni che parlano di voglia di scopare e far festa con copertine fenomenali che ritraggono cose tipo UFO a forma di chitarra o auto d’epoca. E i riff. È passato ormai qualche anno da quando gli Sheer Mag sono emersi da Philadelphia con le manopole del volume dei loro ampli tra i denti, pubblicando tre EP in grado di rockeggiare durissimo ma anche trattare importanti temi di giustizia sociale. Ora sono pronti per pubblicare il loro primo, attesissimo LP—formato ufficiale del classic rock—intitolato nella maniera più radio-friendly possibile: Need to Feel Your Love. Il primo singolo è già su YouTube.

Se ti piace lo stile degli Sheer Mag (e se non ti piace devi avere una vita molto triste) questo pezzo soddisferà ogni tuo desiderio. Inoltre, il fatto che non ci sia un vero e proprio video replica la sensazione vintage di ascoltare il singolo del tuo gruppo ruock preferito in soffitta con gli occhi fissi sulla copertina mentre il chitarrista spara un assolo che ti smonta il cervello. Ascolta “Just Can’t Get Enough” qua sopra.

Videos by VICE

Need to Feel Your Love esce il 14 luglio per l’etichetta della band, Wilsuns Recording Company.