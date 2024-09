Eccovi degli Shiba Inu con “This Charming Man” degli Smiths in sottofondo

Io, Elia Alovisi, sono un pirla. Lo sono perché è almeno un mesetto che sono fan della pagina Shiba Inu videos to the intro of This Charming Man by The Smiths, che dal giorno della sua fondazione regala alle masse dell’internet—appunto—simpatici video di Shiba Inu accompagnati dall’intro di “This Charming Man” degli Smiths, aka il riff di chitarra più jangly e preso bene e saltellante della storia dei riff. E non ho mica pensato di scriverne, preso da cose giornalistiche come “le interviste” e “le opinioni ragionate.” Quindi sono stato sorpassato all’ultima curva dal mio collega canadese Phil Witmer, che ha scritto il pezzo che avrei voluto scrivere io. Che io sia per sempre dannato, sacrificato sull’altare del boxino morboso per la mia ignavia.



Detto questo: Phil sostiene, giustamente, che il riff di “This Charming Man” sia uno dei migliori riff di Johnny Marr, e definisce la canzone “un’oasi in mezzo a pezzi epici, delicati e morbosi come “Reel Around the Fountain” e “Suffer Little Children.” Procede poi inserendo nell’articolo la scusa principale che i giornalisti musicali della Terra stanno usando da qualche mese a questa parte per chiudere alla svelta i loro pezzi su cose leggere: “Dato quanto cupo è già il mondo, forse non dovremmo ascoltare canzoni come queste. Dovremmo scegliere una felicità che vada oltre la nostra comprensione. Dovremmo scegliere gli Shiba.”

E niente, Phil procede poi postando una serie di video di Shiba Inu con “This Charming Man” degli Smiths in sottofondo, che poi è il motivo per cui siamo tutti qua. Lo faccio anch’io. Qua trovate tutti gli altri. Ci vediamo alla prossima puntata di “È ok parlare di cose carine se non lo fai in modo svergognato, speriamo.”

