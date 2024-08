Cos’è la shigellosi, un’infezione sessualmente trasmissibile che pochi conoscono

Nonostante il nome piuttosto buffo, la Shigella non è uno scherzo. Al contrario, la shigellosi può essere trasmessa anche tramite rapporti sessuali e senza nemmeno rendersi conto di averla contratta. Visto che provoca diarrea, crampi allo stomaco e febbre, è in effetti piuttosto facile scambiarla per una semplice intossicazione alimentare, benché in realtà venga causata da batteri presenti nelle feci. In più, è estremamente contagiosa e ha bisogno di pochissimi batteri per diffondersi. In sostanza, se ami il sesso anale e il rimming, è importante conoscerla o quantomeno sapere che esiste.

A gennaio, la UKHSA (UK Health Security Agency, un ente che afferisce al Dipartimento della salute britannico) ha diffuso un comunicato stampa che mette in guardia rispetto all’aumento dei casi di Shigella, “in particolar modo tra gay, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM)”—nonostante il batterio possa essere contratto da chiunque, a prescindere dal genere o dall’orientamento sessuale.

Negli ultimi quattro mesi nel Regno Unito è stata segnalata una variante particolarmente resistente ai farmaci, con 47 casi individuati rispetto ai 16 dei diciassette mesi precedenti. Tuttavia, non è improbabile si tratti solo della punta dell’iceberg, visto che non necessariamente tutte le persone che hanno la Shigella cercheranno una cura o riusciranno ad avere una diagnosi corretta in tempi brevi. Ian Howley, CEO dell’associazione benefica LGBT HERO, riporta che negli ultimi sei mesi più di 5.000 persone hanno cercato informazioni sulla Shigella nel loro sito internet—un aumento del 93 percento.

“Durante il picco della pandemia, un sacco di persone ha evitato di fare sesso. In particolar modo ciò è vero per il sesso di gruppo, ovvero per quel tipo di attività e ambiente che permette alla Shigella di trasmettersi e diffondersi a un tasso maggiore del solito,” spiega Howley. “Ma da quando sono state alleggerite le restrizioni, si è lentamente ritornati alle normali attività relazionali e sessuali pre-pandemiche.”

Le persone che hanno una predilezione per il sesso di gruppo sono più suscettibili all’infezione da Shigella per il modo in cui si diffonde. “Puoi prendere il batterio da un quantitativo minuscolo di feci in bocca, cosa che può accadere facendo rimming e fingering anale, nonché sesso orale a una persona che prima ha penetrato analmente un’altra persona,” spiega Mateo Prochazka dell’UKHSA. “Le persone che frequentano club privati o simili, e che quindi potrebbero in teoria avere rapporti sessuali con nuovi e vari partner, aumentano il proprio rischio di esposizione.”

Se hai la Shigella, probabilmente te ne accorgerai in breve tempo, da uno a quattro giorni. I sintomi di solito includono diarrea, crampi allo stomaco e febbre, e tendono a “risolversi” in una settimana, benché l’UKHSA sottolinei che “alcune persone hanno bisogno di essere ricoverate in ospedale e di essere sottoposte a intravenose di antibiotici” per sbarazzarsene.

Kyle, un uomo gay di 34 anni di Londra che ha chiesto di rimanere anonimo, racconta di aver passato momenti “debilitanti” a causa della Shigella. Kyle è “piuttosto sicuro” di aver contratto il batterio almeno quattro volte nell’ultimo anno, e ogni volta durante una sessione di sesso di gruppo in una sauna gay o in un’orgia.

“Ti senti da schifo,” spiega. “Hai diarrea per moltissime volte al giorno, flatulenza veramente sgradevole e forti dolori di stomaco. Ti costringe a prendere permessi dal lavoro, cosa che non succede con la gonorrea.”

Joseph, un uomo di 30 anni londinese che ha chiesto di rimanere anonimo, sostiene che i sintomi si sono presentati inesorabili e incessanti quando ha contratto la Shigella dopo aver praticato del rimming. “Mi sono svegliato abbastanza in forze da andare in palestra, ma poche ore dopo mi sono sentito malissimo ed è cominciata la diarrea. Non riuscivo a trattenere nulla nello stomaco,” ricorda. “Per le successive 48 ore in pratica non ho fatto altro che stare male e defecare.”

A un certo punto Joseph ha smesso di vomitare, ma la diarrea cronica è andata avanti per altri sei giorni. “Bevevo l’acqua con bustine per l’idratazione, era tutto ciò che riuscivo a gestire,” sottolinea. “Non mangiavo, non bevevo nient’altro, non riuscivo nemmeno a guardare la TV a causa della forte febbre e dei dolori allo stomaco. Ancora oggi non riesco a capire o ricordare cos’abbia fatto durante quei sei giorni, a parte rimanere sdraiato sul pavimento del bagno per la maggior parte dei giorni e delle notti.”

Sia Kyle che Joseph si sono recati dal loro medico di base spiegando i propri sintomi, ma hanno faticato a trovare una diagnosi accurata. Joseph aveva sospettato sin dall’inizio di aver contratto la Shigella e ha provato a spiegarlo al suo medico, ma ne ha avuto la conferma solo dopo essere ritornato un mese più tardi “con sintomi acuti da Sindrome dell’intestino irritabile, del tutto inusuali per me.” Alla fine, il medico di base si è scusato per non aver individuato prima la malattia.

L’esperienza di Joseph è simile a quella di Kyle, a cui sono stati prescritti gli antibiotici solo in una delle quattro occasioni in cui ha visitato il suo dottore. “Nella maggior parte dei casi non sembrano proprio capire quello che dico,” spiega. “Io esplicito, ‘Penso possa essere Shigella’, ma per tutta risposta mi chiedono se sono stato in paesi stranieri dove ho bevuto acqua non potabile.”

Secondo Kyle, parte del problema sta nel disagio del discutere di questioni intime e sessuali con il proprio medico di base. “Mi è risultato difficile uscirmene con, ‘Be’, fondamentalmente ho praticato sesso orale a una persona il cui pene aveva penetrato il sedere di un’altra persona senza un preservativo. Ed è questo il motivo per cui penso di avere la Shigella,” ribadisce.

Per questa ragione, se sospetti di avere la Shigella, Ian Howley di LGBT Hero raccomanda le cliniche appositamente adibite alla salute sessuale. “Molti medici potrebbero non essere a conoscenza del problema o potrebbero non pensarci, a meno che non sia tu a tirarla fuori,” spiega. “Una clinica specializzata invece è meglio preparata ad affrontare la questione, a riconoscere i sintomi e a farti sentire a tuo agio nel parlarne.”

Il dottor Alan McOwan di 56 Dean Street, un consultorio a Soho, specifica che è assolutamente necessario cercare l’aiuto dei dottori se “notate sangue e/o mucose nella diarrea, se vi viene la febbre o i sintomi durano più di una settimana.”

Il modo più facile per minimizzare il rischio di contrarre il batterio è quello di evitare il rimming, nonché il fisting e il sesso orale che viene subito dopo il sesso anale. “Se tuttavia ti piacciono queste pratiche, è una prospettiva poco realistica,” riconosce Howley. Per questo, ritiene che prestare particolare attenzione alla propria igiene personale sia la strategia migliore.

“Assicurati di pulirti a dovere dopo essere andato in bagno, pulisci il pene dopo il sesso senza preservativo e lavati le mani dopo il fisting,” consiglia. “E ricordati che non c’è necessariamente bisogno di fare sesso per contrarre la Shigella, visto che può essere trasmessa anche con il contatto pelle a pelle. Un aspetto importante riguarda dunque anche il lavarsi regolarmente le mani.”

Fortunatamente, dopo due anni di COVID ogni persona dovrebbe essere abbastanza abituata a queste pratiche igieniche. Dobbiamo solo applicare questi stessi rigorosi standard ad altre parti del nostro corpo.

Per avere ulteriore informazioni sulla Shigella, visita LGBT HERO.