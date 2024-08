Shumai di maiale e gamberetti

Per preparare 60 ravioli

Preparazione: 15 minuti

Totale: 1 ora

Ingredienti per gli shumai

3 funghi shiitake essiccati

900 g di pancetta macinata

380 g di gamberetti sgusciati, tagliati a pezzettini

70 g di fecola di patate

6 cucchiaino di glutammato monosodico (facoltativo)

3 cucchiaini di sale kosher

Pepe nero macinato fresco, q.b.

Un pizzico di carne di pollo in polvere (un po’ di più se non si usa il glutammato)

Pacchetto di fogli di pasta per wonton

6 cucchiai di tobiko

Preparazione

1. Porta 250 ml d’acqua a ebollizione. Versala poi sopra i funghi, che avrai precedentemente messo in una ciotola. Lasciali a mollo per 10 minuti, poi scolali, asciugali tamponandoli e tagliali a pezzettini sottili.

2. Unisci insieme in una ciotola grande i funghi, la pancetta, i gamberetti, la fecola, il glutammato, il sale, il pepe e la polvere di carne di pollo.

3. Per ogni foglio di wonton, farcisci (al centro e con un coltello per il burro), circa 3 o 4 cucchiaini della mistura. Schiaccia bene in fondo la mistura con il coltello da burro e chiudi a saccottino, lasciando la parte alta leggermente aperta. Appiattisci il fondo dei ravioli servendoti di una superficie piana. Guarnisci ogni raviolo con circa 1/4 di cucchiaino di tobiko.

4. Prendi una pentola wok e riempila con circa 7 cm d’acqua. Posiziona una vaporiera in bambù sopra alla pentola e distribuisci bene dentro i ravioli shumai. Copri quindi la vaporiera e porta l’acqua dentro alla pentola wok a ebollizione. Cuoci a vapore per circa 12 minuti, riempiendo nuovamente la pentola wok d’acqua se necessario.