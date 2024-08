Siamo stati al festival neonazi più grande della Germania

È il 15 luglio e il cielo è grigio sui circa 6mila neonazisti che si sono riuniti nella cittadina tedesca di Themar, in Turingia, per il più grande concerto di estrema destra degli ultimi dieci anni. A quanto pare il sole non vuole avere nulla a che fare con questa gente. Io e la fotografa Sarah Lehnert invece sì, ed è per questo che siamo bloccati nel traffico in direzione del festival, che diventa sempre più intenso man mano che ci avviciniamo.

Intorno alla nostra macchina camminano centinaia di uomini con confezioni da sei di birra sotto braccio, magliette con slogan celebrativi di Hitler e del nazismo—ad esempio, “Quando dico ‘A’ voi rispondente ‘Dolf’”—e che non sembrano particolarmente rilassati e pronti a far festa. Qualche chilometro più indietro abbiamo passato un posto di blocco della polizia dopo l’altro, ma adesso non si vedono più agenti in giro. Tiriamo su i finestrini solo quando arriviamo all’ingresso dell’evento, chiamato Rock Contro l’Invasione.

Uno degli spettatori più amichevoli sulla strada per il festival.

Il festival è stato organizzato in Turingia perché è la regione della Germania con la più grande comunità neonazista. “Durante tutta la crisi dei migranti, noi non abbiamo accolto nemmeno un richiedente asilo,” ha detto con orgoglio in un’intervista allo Spiegel il sindaco di Themar Hubert Böse. “Solo il 2,7 percento dei nostri residenti sono stranieri e sono tutti ben integrati.”



Oggi, i partecipanti al festival potranno godersi i concerti di gruppi come gli Stahlgewitter, i cui testi sono quasi sempre dedicati alla potenza e alla gloria dell’esercito hitleriano, e della nuova band di Michael Regener—l’ex cantante dei Landser, la band neonazista più famosa della Germania. Nel 2003, i Landser sono stati dichiarati organizzazione criminale e Regener stesso è stato condannato a tre anni di carcere per incitazione alla violenza contro la comunità ebraica.

In occasione del festival, a Themar sono stati fatti arrivare migliaia di agenti di polizia da tutto il paese.

Per quanto riguarda i personaggi che terranno conferenze al festival la lista include alcuni degli attivisti di estrema destra più famosi del paese, diversi membri dei principali partiti nazionalisti tedeschi—NPD, Die Rechte e Der Dritte Weg—ed esponenti di organizzazioni di estrema destra locali come Thügida. Ci sarà anche un rappresentante di White Rex, un’organizzazione russa che si occupa di insegnare ai nazionalisti le arti marziali.



Sinceramente, vedere così tanti neonazisti riuniti in un posto solo mi ha spaventato. A Rock für Deutschland, un evento simile che si è tenuto nella vicina città di Gera, c’erano circa 800 persone. Oggi però ce ne sono circa 6mila.

Scendiamo dalla macchina e facciamo un giro. I presenti sembrano aver ricevuto tutti la stessa email sul dress code dell’evento: testa rasata, jeans e maglietta nera con qualche scritta in alfabeto runico. Gli uomini fanno del loro meglio per mostrarsi più cattivi possibile, andando in giro come si stessero sforzando di tenersi dentro tutto il loro odio.

Il Golden Lion, un pub di proprietà dell’organizzatore dell’evento diventato un punto di ritrovo per i neonazisti della zona.

Prima di arrivare sul luogo del festival, molti di loro si sono probabilmente fatti un giro al Golden Lion, un pub della zona noto per essere un ritrovo neonazista. È di proprietà dell’organizzatore dell’evento, Tommy Frenck, un politico dell’NPD noto per aver fondato un gruppo di “difesa civile” e organizzato delle ronde a Schleusingen, la sua città natale, a pochi chilometri da Themar.

Sul sito di Frenck si possono comprare balestre e machete oltre ad adesivi con scritto “I <3 HTLR.” “È illegale usare la parola “Hitler” su una maglietta,” ha spiegato Frenck a una tv locale, “ma HTLR significa ‘Home, Tradition, Loyalty and Respect’ e non c’è ragione di censurare un messaggio del genere.” Lo scorso 20 aprile, anniversario del compleanno di Hitler, al Golden Lion c’era un menù speciale a base di schnitzel che costava 8,88 euro—dove “88” sta per “Heil Hitler”. L’iniziativa ha avuto così tanto successo che Frenck si è dovuto organizzare per prendere tutte le prenotazioni.

Chi fosse passato per il centro di Themar invece non si sarebbe nemmeno accorto dell’evento in corso. La polizia aveva chiuso la strada principale nel tentativo di tenere i neonazisti lontani dalla maggioranza dei 3mila abitanti della città. Ma la zona sembrava comunque deserta: la maggior parte dei negozi erano chiusi, così come le finestre delle case. Il supermercato era chiuso. Il mercato delle pulci settimanale era stato annullato.

Vicino al sito del festival, un tizio stava tagliando il prato di casa. Mi ha detto di aver conosciuto sua moglie 30 anni fa nello stesso locale diventato punto di riferimento per i nazisti della zona. Oggi non ci va più, ha spiegato, ma col tempo si è abituato alla loro presenza. “Sono persone come me e te,” mi ha detto. Poco più in là, un altro abitante di Themar non è riuscito a contenere la sua frustrazione. “Dovrebbero andarsene da un’altra parte,” ha detto. “La maggior parte della gente qui vuole solo che le cose tornino alla normalità dopo questo fine settimana.”

Un abitante del posto, che frequentava il Golden Lion prima che diventasse un punto di ritrovo di neonazisti.

Prima dell’ascesa al potere di Hitler, Themar ospitava una considerevole comunità ebraica. In giro per la città si possono vedere una serie di memoriali collocati dove sorgevano le case degli ebrei morti durante l’Olocausto. Alcuni dei residenti con cui ho parlato pensano che si sarebbe dovuto fare di più per impedire che la città diventasse un punto di ritrovo per i neonazisti. Per la verità il consiglio provinciale ha provato a impedire a Brodo Dressl—un ex membro del partito di estrema destra AfD—di prestare il suo terreno agli organizzatori dell’evento, ma un tribunale ha deliberato che quest’ultimo sarebbe stato perfettamente legale e che non lo si sarebbe potuto impedire.

Proprio mentre il festival iniziava, un gruppo di dimostranti si è riunito vicino al sito dopo aver sfilato in corteo per le strade di Themar. Il corteo non è l’unico segno di protesta: in giro per la città si possono vedere un sacco di striscioni antirazzisti e antifascisti appesi ai lampioni.

La manifestazione contro il concerto sfila per le vie della città.

All’ingresso del festival ci sono circa 20 giornalisti che aspettano sui due lati della strada che collega l’ingresso al parcheggio. Le persone che entrano arrivano da tutta Europa—alcune hanno magliette con i loghi di Blood & Honour, un’organizzazione neonazista inglese illegale in Germania. Alcuni hanno simboli illegali tatuati e se li sono coperti con degli adesivi. Quando passano di fronte ai giornalisti, alcuni si mettono in posa come se fossero sul red carpet. Altri sono meno amichevoli. “Bastardi,” ci urla uno. “Ti ammazzo,” mi minaccia un altro. Altri ancora ci fanno il medio. Una fotografa si becca uno spunto mentre un’altra donna che indossa un niqab viene minacciata.



Il flusso di nazisti dura fino al tardo pomeriggio: la grande affluenza sorprende persino gli stessi organizzatori, che a un certo punto sono costretti a spostare le barriere protettive disposte ai confini del terreno per fare più spazio per i visitatori.

Le barriere in questione sono dei pannelli neri montati per bloccare parzialmente la nostra visuale di quello che succede nel festival—anche se riusciamo a vedere lo stesso molti simboli e bandiere naziste. All’ingresso della grande tenda bianca montata per coprire il palco, un presidio di polizia—a controllare il festival ci sono migliaia di agenti, fatti arrivare da tutta la Germania—perquisisce tutti in cerca di armi. C’è anche un idrante da usare in caso di scontri. Il costo di queste misure di sicurezza è coperto dalle tasse degli abitanti della Turingia—mentre i 6mila spettatori, ciascuno dei quali ha acquistato un biglietto a 35 euro, dovrebbero fruttare agli organizzatori circa 200mila euro solo di biglietteria.

Sul luogo del concerto sono state montate della barriere nere per bloccare la visuale dei giornalisti.

Dal punto dove siamo, fuori dal festival, è difficile distinguere i testi delle canzoni ma riusciamo comunque a sentire diversi cori su Hitler e il gerarca nazista Rudolph Hess. A un certo punto, una delle poche donne che ho visto tra i presenti si arrampica sopra le barriere e si scaglia contro un fotografo. Interviene la polizia. “Ho due figli, voglio la mia privacy,” grida la donna mentre gli agenti la trascinano via.

Dall’altro lato della strada, nel giardino di casa sua, un uomo ci grida che noi giornalisti dovremmo lasciar stare i neonazisti. “Che ci potete fare?” Questo sembra essere lo stato d’animo più diffuso tra gli abitanti della zona. Molti residenti pensano di poter tollerare questa situazione, a patto che non diventi violenta come le recenti proteste contro il G20 di Amburgo. Tanto, dicono, domani sarà tutto come prima.

Alcuni agenti di polizia sul luogo dell’evento.

Ma non è così semplice. L’odio non finirà con il festival. Sabato prossimo, il 29 luglio, i neonazisti si raduneranno nello stesso posto per un altro evento del genere, Rock for Identity, che l’anno scorso ha visto circa 3500 partecipanti. Uno dei gruppi che si esibiranno, i Frontalkraft, nel suo repertorio ha testi come: ” Nera sarà la notte in cui attaccheremo / bianchi gli uomini che vinceranno per la Germania / rosso il sangue sull’asfalto.“

Alla fine dell’evento, la polizia comunicherà di aver arrestato 46 persone per reati che vanno dall’aggressione, al danneggiamento, al possesso illegale di armi da fuoco, all’esposizioni di simboli proibiti. Tra loro ci sarà anche un membro di un gruppo esibitosi al festival, arrestato per aver fatto il saluto nazista sul palco.

In serata, mentre ci allontaniamo lungo l’autostrada, ci lasciamo dietro una grande tenda bianca, sotto cui si sono radunate migliaia di persone che fanno il saluto nazista e gridano “Heil Hitler.”