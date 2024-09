A Kingston, in Jamaica, un ragazzo con un cappellino con su scritto “BLESSED LOVE” osserva Pitbull mentre strofina il didietro di una ragazza che appare nel suo video, in un ristorante all’interno di uno dei due complessi di proprietà della famiglia Marley. Pitbull ha portato quella ragazza con sé dalla sua città, Miami, specificamente per il suo sedere. È fenomenale. Sporge dagli addominali piatti e dai fianchi larghi; ha un po’ di grasso sulle gambe, a prova che il suo sedere non è opera di qualche chirurgo plastico ma è un’eredità lasciatale dalla Florida stessa. “Perché Miami ha i sederi migliori?” mi chiederà Pitbull più avanti. “È molto semplice: è un melting pot in cui si incontrano molte diverse culture, il che crea anomalie genetiche.”



Pitbull è a Kingston per filmare il video del suo nuovo singolo, “Options”, un featuring con Steven Marley.

Continua a leggere su Noisey – Siamo stati in Giamaica a girare il nuovo video di Pitbull