La signora di Sanremo adesso ha più follower Instagram di te

Ieri sera è iniziato Sanremo, una sessantottesima edizione che secondo i bookmaker più affidabili sta già facendo rimpiangere l’edizione precedente—che a sua volta somigliava più a C’è posta per te. Se Pierfrancesco Favino, Claudio Baglioni e Michelle Hunziker insieme sono secondi solo alle canzoni di Ron per potere soporifero, ieri è però successo qualcosa che ha momentaneamente risvegliato tutte le persone con una connessione internet.

La storia è questa: a un certo punto Michelle Hunziker—in un momento in cui non stava facendo battute sull’essere svizzera—chiede a una elegante signora del pubblico se usa i social. La signora risponde che non ne utilizza solo uno, ma ben due: Facebook e Instagram, come la maggior parte di noi. Lo scambio di battute si conclude velocemente, ma sempre su richiesta di Michelle Hunziker la signora davanti a mezza Italia comunica il suo nickname (rosatrio). Un nickname qualsiasi, bella lì, fine della storia.

Videos by VICE

O almeno così pareva: perché subito dopo tutti sul divano di casa hanno iniziato a cercarla (e a seguirla) su Instagram pur di trovare un diversivo alla serata.

E ciò ha fatto sì che i suoi follower passassero in poche ore da qualche centinaia a oltre 17mila, scatenando in contemporanea fiumi di meme che la accostano agli influencer italiani che sponsorizzano tisane depurative.

Nel frattempo la signora RosaTrio su Instagram. #Sanremo2018 pic.twitter.com/A2w1Wjtper — Trash Italiano (@trash_italiano) February 6, 2018

Al momento il profilo, dopo essere passato per un attimo a privato, è nuovamente pubblico e @rosatrio ha pubblicato una foto della serata, specificando che la sua pelliccia è eco.

A me però tutta questa storia fa pensare soltanto una cosa: sebbene ‘ste migliaia di persone si siano trasformate in seguaci per premiarla della baldanza nel proferire il suo nome e un po’ per il LOL corale, la verità è che un sacco avrebbero voluto essere nei suoi panni.

Segui Vincenzo su Instagram per far diventare anche lui un influencer.