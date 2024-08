Ascolta il mix di Silvia Kastel per Path Festival

È circa dal 2009 che Silvia Kastel è attiva sulle scene. Italiana ma studiata a New York in ingegneria del suono e musica elettronica, ha collaborato per anni con un altro cervello in fuga della musica sperimentale, Ninni Morgia, nel suo frittissimo progetto Control Unit, denominazione con cui i due hanno pubblicato una valanga di registrazioni su vari formati DIY e non; non paga, a questo ha affiancato un’altrettanto intensa attività da solista, sperimentando con il linguaggio dell’elettronica in contesti che vanno dall’improvvisazione radicale, all’elettroacustica, alle declinazioni più vicine al club o, meglio, al rave.

Il mese prossimo Silvia, armata del suo nuovo album in arrivo per Blackest Ever Black, approda a Path Festival, che si svolge a Verona. Più precisamente, Path si prende lo spazio del quartiere Veronetta, nel cuore storico della città, ex-cittadella fortificata e ora zona prediletta dai più giovani, che si perdono tra i suoi vicoli tappezzati di bar e osterie. Path, organizzato dall’associazione culturale Morse, è alla quarta edizione, la prima in collaborazione con la manifestazione Art Verona. Nel corso di quattro giorni, dal 12 al 15 ottobre, in varie suggestive location di Veronetta, si svolgeranno conferenze e performance artistiche e musicali legate dal tema #fleshdance, che sta a indicare una riflessione sul confine sempre più sottile tra digitale e umano. Così spiega la direzione artistica del festival:

Videos by VICE

In un orizzonte artistico sempre più condizionato dalle potenzialità espressive date dalle nuove tecnologie, torna a farsi sentire con urgenza il valore del corpo: un corpo fatto di carne, di muscoli, di sangue, di sudore; un corpo ingombrante, disturbante, scomodo; un corpo forzatamente esibito, che turba le architetture apollinee di una certa estetica musicale per entrare con forza a reclamare la sua presenza rivoluzionaria.

Ospiti del festival, oltre a Silvia Kastel, saranno Trevor Jackson, Pan Daijing, Matteo Vallicelli, Giovanni Lami, Andrea Belfi, Mace., Shit & Shine, Donato Epiro, Nicola Ratti, S / V / N e altri. Il programma completo è sul sito del festival o nel video qua sotto.

Silvia Kastel ci ha inviato un mix per farci entrare nel mood del festival, ed è un lento atterraggio su un pianeta lontano, che parte frammentario ed etereo e mano a mano aumenta la forza di gravità fino ad appoggiarsi su beat e voci sempre più umane—dalla cloud alla carne. Ascoltalo qua sotto.

Path Festival si svolge dal 12 al 15 ottobre a Verona. Segui l’evento su Facebook e acquista il tuo biglietto.



Segui Noisey su Instagram e Facebook.