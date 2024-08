Produrre in una giungla di cemento: Singapore si assicura cibo per il futuro

Un’isola, quasi sei milioni di persone e nessuna fonte di cibo locale significativa: questo è il dilemma di Singapore. Riuscire a nutrire la nazione sta diventando una preoccupazione crescente, in particolare in un mondo dominato dall’insicurezza alimentare, dalla crescita della popolazione e dai cambiamenti climatici.

Attualmente, Singapore importa il 90% del fabbisogno alimentare, il che significa che produce solo il 10% delle sue forniture di cibo locali – tutt’altro che abbastanza per raggiungere la sicurezza alimentare. Perciò, entro il 2030, mira a produrre almeno il 30% del proprio fabbisogno alimentare. Ma triplicare la produzione di cibo in una giungla di cemento non è facile, quindi come farà esattamente il paese, dato lo spazio limitato?

All’inizio di quest’anno, il governo di Singapore ha annunciato un investimento di quasi 130 milioni di euro nell’agricoltura urbana e in tecnologie per carne coltivata. Con questi soldi, l’industria agro-tecnologica locale prevede di fornire ai singaporiani più carne da laboratorio invece che da allevamenti animali, e colture idroponiche da interno e ad altezze elevate invece di piantare ortaggi nel terreno. È una soluzione intelligente, dato che solo l’1% del territorio della città-stato è disponibile per l’agricoltura.

Ecco 5 cose da sapere sull’agricoltura verticale a Singapore:

1. È già qui

Questo non fa parte di un lontano piano futuristico, ma è già una realtà a Singapore. Con oltre 30 fattorie idroponiche nella città-stato, le verdure vengono coltivate nei grattacieli, negli edifici industriali e anche nei parcheggi.

La tecnologia alla base della coltura idroponica è altrettanto affascinante. Gli ambienti interni controllati con illuminazione artificiale sono ottimizzati per coltivare frutta e verdura. Tecnicamente, questo significa che potresti creare un’azienda agricola anche nella tua cameretta. E senza bisogno di pesticidi o fertilizzanti, il prodotto è naturalmente biologico. Così si sfrutta lo spazio verticale di Singapore per iniettare l’agricoltura nel DNA della città. Attualmente, il cavolo e le fragole sono tra i prodotti idroponici presenti sul mercato dell’isola.

2. Allevano anche il pesce!

L’allevamento di pesce a tre piani dell’Apollo Aquaculture Group. Screenshot via Youtube.

Verdure a parte, il pesce sarà la prossima cosa a crescere nelle palazzine di uffici. Il piano di Singapore per aumentare la produzione alimentare locale prevede la costruzione di allevamenti in verticale e pesce creato in laboratorio. Una società, l’Apollo Aquaculture Group, ha in cantiere la costruzione di un allevamento ittico verticale di otto piani, che diventerà uno dei maggiori fornitori locali di pesce sull’isola.

Screenshot via Youtube.

Questi allevamenti ittici non solo aiutano a sfamare una popolazione locale in crescita, ma rispondono a problematiche legate alla sostenibilità. Gli attuali metodi internazionali utilizzati per allevare e catturare pesce sono stati messi in questione per i danni all’ambiente e agli oceani. Fino al 40% delle pescato mondiale sono “catture accessorie,” o pescate involontariamente insieme alla specie ricercata. Queste includono squali, delfini, balene e tartarughe marine, con una percentuale di scarto del 66%. Un’altra statistica allarmante è che il 46% della plastica trovata nella Great Ocean Plastic Patch [N.d.T.: l’isola di rifiuti del Pacifico], è costituita da attrezzi da pesca.

3. Singapore potrebbe essere uno dei primi paesi a vendere carne coltivata in laboratorio

Dumpling fatti con gamberi a coltura cellulare di Shiok Meats. Foto per gentile concessione di Shiok Meats.

Oltre agli allevamenti ittici verticali, la carne a coltura cellulare, chiamata anche carne in vitro o coltivata, può essere una risposta a queste questioni urgenti. A coltura cellulare significa coltivare carne in un laboratorio, senza far crescere un intero animale. Questo riduce drasticamente sprechi ed energia fornendo un’alternativa etica.

La tecnologia non è attualmente disponibile sul mercato. Varie associazioni hanno chiesto che venga bandita sostenendo che si tratta di alimenti geneticamente modificati, e altre per la minaccia che rappresenta per il lavoro dei contadini tradizionali. Tuttavia, le normative flessibili di Singapore stanno favorendo il collaudo di questa tecnologia, e probabilmente lo renderanno uno dei primi paesi a vendere la cosiddetta carne pulita.

A fare da apripista è un’azienda di carne a coltura cellulare di Singapore, Shiok Meats, che sta producendo gamberi coltivati in laboratorio e spera di iniziare a servire i loro prodotti nei ristoranti entro il 2020. Sono una delle aziende che ha ricevuto finanziamenti dall’investimento di Singapore sul futuro del cibo all’inizio di quest’anno.

Ridurre il consumo di carne in generale è un cambiamento necessario per la sicurezza alimentare a Singapore. Attualmente una piccola quantità di verdure, pesce e uova viene prodotta dalle aziende agricole locali, ma questo non è il caso della carne. E con l’assunzione di proteine da prodotti animali in rapida crescita, Singapore sta aumentando le importazioni internazionali di questi prodotti.

Gli hamburger di carne a base vegetale, comunque, come l’Impossible Burger, potrebbero essere un’altra alternativa. Richiedono il 95% di terra in meno, un quarto dell’acqua e un ottavo di gas a effetto serra per la produzione rispetto agli hamburger di manzo – perfetti per un paese con scarse risorse di terra e acqua. L’azienda singaporiana Temasek Holdings è stata uno dei maggiori investitori di Impossible Foods. Quindi, oltre alle tecnologie per la carne pulita, Singapore guida la ricerca sui sostituti della carne, sia derivati dalle piante che dalla scienza.

4. Non tutti sono contenti

L’allevamento di galline da uova più grande di Singapore. Screenshot da Youtube.

Ma non tutti sull’isola sono contenti dei nuovi modelli di tecnologia alimentare**. Le aziende agricole tradizionali esistono ancora a Singapore, e i contadini non vogliono essere dimenticati.** William Ho, un allevatore locale di uova, ha detto ai media che il governo sta investendo troppo in agro-tecnologia senza esperienze comprovate: “Molte di queste hanno fallito. Ecco perché chiedo sempre al governo: perché non investire in noi veterani? Siamo più pratici.”

Quindi, mentre cresce l’entusiasmo per l’agro-tecnologia, questi contadini ricordano che il cibo fatto in casa a Singapore proviene ancora in gran parte da fattorie tradizionali intorno alle periferie dell’isola. Queste includono allevamenti di capre, di galline da uova, di pesce e di rane, tra gli altri.

5. Il paesaggio a Singapore potrebbe cambiare

Marina One unisce in un solo spazio urbano luoghi per vivere e lavorare, mostrando come il paesaggio di Singapore sta diventando lentamente più verde. Screenshot da Youtube.

Prepariamoci all’integrazione della produzione agricola nella vita quotidiana della città. Al momento, si sta trasformando una scuola secondaria in uno spazio integrato con un centro per bambini, una fattoria urbana, una casa di cura e un centro di dialisi. Questo è solo un esempio di come potrebbe apparire il paesaggio di Singapore in pochi anni.

Anche gli effetti collaterali dell’integrazione della produzione agricola nella vita quotidiana sono positivi. Alcuni studi hanno dimostrato che la convivenza con fauna selvatica, piante e animali nelle città urbane fa bene per lo stress e la salute mentale.

Questo articolo è apparso originariamente su VICE ASIA.