Su questo sito puoi seguire la posizione della Tesla spaziale di Elon Musk

Martedì scorso, il CEO di SpaceX Elon Musk ha fatto la storia, lanciando il Falcon Heavy, il razzo più potente dai tempi del Saturn V che aveva portato gli astronauti dell’Apollo sulla Luna. Il razzo trasportava la Tesla Roadster personale di Musk, un’auto di lusso da 100.000 dollari prodotta da una delle altre aziende del magnate. Sei ore dopo il lancio, l’auto con a bordo il suo passeggero — una tuta spaziale di SpaceX vuota soprannominata “Starman” — ha raggiunto una traiettoria di fuga che, secondo i piani di Musk, l’avrebbe posizionata in un’orbita ellittica intorno al Sole per consentirle poi di avvicinarsi a Marte.



Qualche ora più tardi, Musk ha annunciato su Twitter che la traiettoria calcolata da Space X era cambiata e che il veicolo era diretto verso la cintura degli asteroidi. Tuttavia, secondo Space.com, la comunità di appassionati di astronomia di Twitter ha eseguito nuovamente i calcoli e sembra che l’auto passerà effettivamente più vicino a Marte che alla cintura degli asteroidi.

Per chi tra di voi non crede alle affermazioni di Musk o a quelle di un gruppo di super fissati di astronomia molto attivi online, c’è una soluzione: potete verificare in prima persona la posizione dell’auto sul sito dal nome assolutamente autoesplicativo whereisroadster.com.

Sviluppato dall’autodefinitosi “nerd dello spazio” Ben Pearson, whereisroadster ti aggiorna costantemente sulla posizione dell’auto di Musk. I dati sono forniti dal sistema HORIZONS del Jet Propulsion Lab, che tiene traccia degli oggetti presenti nel nostro sistema solare. Pearson prende questi dati e li usa per calcolare a quale velocità si muove l’auto rispetto alla Terra e a Marte e di quante volte la sua Tesla Roadster ha superato la sua garanzia da 60.000 km.

È un po’ come il vecchio gioco per PC di Che fine ha fatto Carmen Sandiego, solo che al posto di tracciare la posizione in giro per il mondo di un criminale frutto della fantasia, si traccia la posizione nello spazio profondo dell’auto sportiva personale di un miliardario in carne e ossa.



Quindi, che cosa state aspettando? Andate a guardarvi tutte quei numerini che rappresentano la traiettoria orbitale di un’auto che non potrete mai permettervi e che andrà molto più lontano di qualsiasi luogo potrete mai raggiungere voi durante la vostra piccola esistenza che è solo un breve battito di ciglia se paragonata alle immensità cosmiche. È divertente e anche educativo!



Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US

