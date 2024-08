L’immagine è sfocata? complimenti, la tua postura fa schifo

Un sito chiamato Fix Posture e creato dalla UX designer Olesya Chernyavskaya promette di riuscire ad aggiustare la tua postura semplicemente sfocando lo schermo del tuo computer se non stai dritto. In pratica controlla come sei seduto, usando la tua webcam.

Fix Posture funziona grazie a un programma di machine learning che crea una linea base della posizione delle varie parti del tuo corpo quando sei effettivamente sistemato nella posizione corretta. Prima di iniziare, ti chiede di fare un paio di cose:

Tenere lo schermo all’altezza degli occhi

Tenere le cosce parallele al pavimento

Tenere i piedi appoggiati a terra

Avvicinare i gomiti ai fianchi

Rilassare le spalle e assicurarti che siano pari d’altezza

Assicurarti di avere un sostegno dietro la schiena

Fare tutte queste cose permette al programma di trovare dei punti di riferimento da usare per controllare la tua postura. Se scivoli in avanti, occhi e spalle si abbassano rispetto a quella linea ideale e lo schermo si offusca. Se le gambe non sono parallele o i piedi non poggiano completamente a terra, gli occhi e le spalle cambiano posizione e lo schermo si offusca. È semplicissimo. Funziona? Difficile a dirsi (lo schermo rimane sfocato per diversi di noi che hanno provato a usare questo tool, probabilmente perché abbiamo tutti posture orribili e senza speranza), ma è un gioco divertente da fare per interrogarsi sulle proprie abitudini.

L’esperimento funziona solo finché sei sul sito Fix Posture, ma offre anche qualche idea per mantenere la postura corretta mentre stai navigando su altre pagine. Per esempio puoi impostare un memo per tornarci ogni ora o giù di lì. Puoi anche prenderlo come motivazione per comprarti una di quelle sedie ergonomiche fighissime o una scrivania per lavorare in piedi. Se nessuna di queste cose funziona, puoi procurarti “una cyber-tuta che rileva la posizione del tuo corpo (persino delle gambe!),” consiglia Chernyavskaya.

Il 97 percento degli italiani soffre in qualche misura di mal di schiena e per 6 italiani su 10 è un problema avvertito ogni settimana. I fattori in gioco sono tanti—dall’uso eccessivo dello smartphone o del computer, fino a cattive abitudini legate al sonno, per esempio—ma il punto è che stiamo tutti seduti male. Qualsiasi piccolo passo per convincerci a pensarci più spesso è oro.

