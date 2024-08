Foto degli skater fuorilegge dell’Avana

A L’Avana c’è il sole quasi tutto l’anno. Il mare luccica all’orizzonte ed è pieno di posti che potrebbero rendere la città un paradiso per ogni fan dello skate, ma tutto ciò che ha a che fare con lo skate a Cuba vive in una zona grigia.



Non è chiaro il perché questo sport in particolare sia vietato, e non si tratta dell’unico problema che gli skater cubani devono fronteggiare: non ci sono negozi di skate e sono frequenti le segnalazioni e le multe della polizia.

Eppure, grazie all’aiuto delle organizzazioni no-profit locali e donazioni da tutto il mondo, la comunità di skater dell’Avana continua a esistere. Il fotografo Axel Auréjac ha passato un po’ di tempo al suo interno, per documentare la vita in una città in cui un hobby innocuo è contro la legge.

Alfonso nel quartiere Barrio Chino.

VICE: Ehi Axel. Come ti è venuta l’idea di questo progetto?

Axel Auréjac: A L’Avana ci sono due associazioni che aiutano i giovani skater: Amigo Skate Cuba e Cuba Skate. Distribuiscono tavole, ruote e altri materiali ai ragazzi. Mi sono imbattuto in Amigo Skate Cuba facendo alcune ricerche online, il fenomeno mi interessava e così ho deciso di recarmi di persona a L’Avana.

Come sei riuscito a entrare nella scena locale?

Sono stato introdotto da Yugo, skater e tatuatore che ho incontrato per strada, ma fin dall’inizio sentivo che la gente non si fidava di me. Era evidente che non ero il benvenuto e molti skater non volevano essere fotografati. Dopo alcuni giorni, hanno incominciato ad aprirsi un po’. Il mio modo di rompere il ghiaccio era spiegare perché avevo viaggiato per migliaia di chilometri per conoscerli e perché ero interessato a loro. Poco a poco, hanno capito.

Quel che ho capito in fretta è che la scena skate dell’Avana è molto polarizzata. Ci sono tensioni tra le due organizzazioni e questo c’era un’atmosfera molto competitiva negli spot della città. Visto che ero con quelli dell’Amigo Skate Cuba, i ragazzi di Cuba Skate non mi permettevano di fotografarli.

Giocare a domino è un’attività quotidiana a Cuba.

Come ha fatto la scena a sopravvivere nonostante i divieti?

Ci sono soltanto due modi per far entrare una tavola nel paese: o conosci qualcuno a Miami [dove si è trasferita buona parte dei cubani che hanno lasciato il paese dopo il 1959] che può portartene uno, oppure speri che una delle organizzazioni di L’Avana riceva una donazione dall’estero. A proposito, gli skater di tutto il mondo possono sentirsi liberi di mandare ad Amigo Skate Cuba e Cuba Skate le loro vecchie tavole, deck e vestiti che non usano più.



Molte delle persone che incontravo avrebbero voluto lasciare L’Avana, ma con un salario medio di 20 euro al mese e leggi particolarmente severe sull’emigrazione, che richiedono una lettera d’invito dal paese di destinazione, lasciare l’isola non è per nulla facile.

Roberto, uno dei più forti skater dell’Avana, parla con un concittadino.

Che cosa rappresenta lo skate per loro?

Lo skate è un modo per sfuggire ai problemi di tutti i giorni. I giovani cubani sanno che si stanno perdendo un sacco di cose, si sentono indietro rispetto agli altri paesi. Per esempio, il wi-fi a Cuba non esisteva fino a un paio di anni fa e anche ora l’accesso è limitato. I giovani vogliono essere indipendenti e aperti verso il mondo ma si trovano ad affrontare una politica autoritaria.



Quando passi tutto il giorno a skateare, si sviluppa naturalmente un senso di comunità. Questi ragazzi si insegnano tutto a vicenda, sviluppano idee simili e atteggiamenti—come mettere in dubbio l’autorità della polizia sulle strade.

Kevin, giovane skater e fotografo, sulla Malecon, il lungomare della città.

Come si presenta la tipica sessione di skate?

Il ritrovo principale è La Rambla, un grande viale nella città vecchia. Gli skater si prendono sempre più posto, perché sono sempre di più, ma stanno sempre attenti all’arrivo della polizia. È un gioco di gatti e topi. I più coraggiosi finiscono in questura, gli altri si beccano una multa e ai più docili viene concesso di andare a casa.

Le sessioni sono molto lunghe e intense, anche se sono spesso limitate dalle condizioni dell’asfalto. C’è gente di diverse età che si incontra per bere e divertirsi. C’è anche un piccolo gruppo che prende molto sul serio lo skate e fa poche piccole pause. Vogliono diventare fortissimi per realizzare il sogno di diventare professionisti e andarsene all’estero. Anche se La Rambla è il loro posto preferito, a volte si spostano nel Barrio Chino, La Ceiba e Miramar—altri quartieri della città.

Alfonso e Kevin alla ricerca di nuovi spot nel centro della città.

Che rapporto c’è tra la polizia e gli skater?

Dipende dal poliziotto. Alcuni non se ne occupano proprio. In generale, i poliziotti a Cuba lavorano in piccoli gruppi, ma sono molto temuti dalla popolazione. Una normale multa può ammontare anche a un mese di stipendio medio per un cubano. Come fai a sopravvivere senza quei soldi?



Gran parte degli skater viene da famiglie povere, quindi provano a ingannare la polizia più che prestarsi. Prima fingono di rispettare le indicazioni degli agenti, e si sparpagliano da una parte all’altra della strada, ma si ritrovano poco dopo e ricominciano a skateare. La cosa più ingiusta è che altri sport—come il baseball, il football, il calcio, il pattinaggio e la BMX—sono permessi. Sembra che soltanto lo skate sia considerato un problema.

Kevin.