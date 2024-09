Rifugiatevi in questo mini-universo fuori da tempo e spazio

Immagini gentilmente concesse dell’artista

Osmo, A beginners guide to constructing the cosmos, la nuova installazione del “laboratorio spaziale” Loop.pH vi porterà a viaggiare attraverso lo spazio e il tempo al riparo dalla vita frenetica della città. Sotto le colate di cemento e il traffico assordante del cavalcavia A13 di Londra, lo studio ha creato un cosmo in miniatura.

Creato per il Light Night Canning Town, un festival che quest’anno aveva come tema “il fuoco e le stelle”, l’opera è dedicata al fascino che l’uomo da sempre prova per le fiamme e le fornaci intergalattiche da esse alimentate: la sfera argentata che contiene Osmo forma un nido che avvolge i visitatori in un mondo distante anni luce dalla vita di tutti i giorni. Al suo interno le pareti risplendono grazie a centinaia di laser e gli abitanti della città possono sdraiarsi per meditare in questo ambiente pacifico e godersi la reinterpretazione tecnologica del cosmo celeste, che affascina l’essere umano fin dall’inizio dei tempi.

Secondo Loop.pH questa è “la più immersiva esperienza cosmologica che si possa provare in città.” Qui sotto date un’occhiata alle immagini di Osmo, A beginner’s guide to constructing the cosmos:

