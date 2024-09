Slutever è la serie di VICE che esplora i misteri della sessualità umana e studia i diversi modi in cui le persone di tutto il mondo amano provare piacere.

In questo episodio, Karley Sciortino si addentra nel mondo delle bambole gonfiabili maschili personalizzate e incontra il team che sta lavorando per arrivare un giorno a costruire il perfetto compagno di plastica per le donne.