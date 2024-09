Smettere di bere mi ha letteralmente cambiato la vita

Un anno fa, la vita di Cheyne Kobzoff era uno schifo. Nonostante una moglie che lo amava, due figli e un ottimo lavoro come chef, Cheyne passava ogni mattina in condizioni miserabili, impegnato a ricacciare giù l’odio per se stesso, la testa sempre sul punto di spaccarsi. Ma a parte il malessere emotivo, una vita di consumo di alcol gli aveva anche fatto lievitare la pancia in un panettone alla Babbo Natale (anche la barba non aiutava).



Il 23 marzo 2016, il 33enne ha deciso di smettere di punto in bianco. Poco dopo ha anche cominciato a correre, e ha capito che quello poteva aiutare con l’ansia che provava. In poco tempo correva per distanze che aveva sempre ritenuto impossibili, e ha perso svariate taglie. Da allora ha perso anche 25 chili.

Kobzoff, che vive in California, ha recentemente pubblicato su Reddit la foto qui sopra, dichiarando che un anno senza alcol l’ha reso “mille volte più felice.” Il post è diventato virale. Gli abbiamo chiesto come si è deciso a smettere—e se i suoi amici lo odiano o gli vogliono più bene, ora che fa una vita sana.

VICE: Congratulazioni per aver perso la pancia, ma perché anche la barba?

Cheyne Kobzoff: È stato bello levarla. L’avevo fatta crescere per un anno e mezzo, ma curarla ogni giorno era diventato un po’ troppo. E volevo vedere com’era la mia faccia dopo aver perso tutto quel peso.



Immagino che sia stato un bello shock per tua moglie.

A mia moglie piaceva, si è quasi spaventata quando mi ha visto senza. E così i miei figli. Mia figlia di tre anni è impazzita. Ma comunque, non penso che si ricorderà di me con la barba in futuro.

O di te con la pancia. Quando hai deciso di smettere di bere? C’è stato un momento in cui hai pensato di aver toccato il fondo?

Non proprio, è un’idea che si è sviluppata nel tempo. Nella mia famiglia c’è uno storico di problemi con l’alcol, e io ho cominciato a bere a 15 anni. Era normale andare a bere tutti i weekend, ma poi è diventato tutti i giorni.

Ti consideravi un alcolizzato?

Be’, lo ero, ma non volevo ammetterlo. Ora lo ammetto, ma è strano dirlo. L’unica cosa che so è che non voglio bere. Se lo facessi, avrei paura di ritrovarmi in quel circolo vizioso.

Non mi piaceva la persona che ero diventato. Non mi piaceva quello che avevo fatto al mio corpo. Due anni fa avevo già provato a smettere—il giorno dopo un matrimonio in cui avevo bevuto tutto quello che vedevo e vomitato per le successive 24 ore. Ma ho smesso solo per un mese. Mi sono dato come obiettivo 30 giorni, e poi ho ricominciato a bere anche di più. Bevevo 12 birre a sera, poi uno o due bicchieri di vino con mia moglie quando tornava. Mi sentivo una merda ogni mattina, poi, mentre andavo al lavoro.

Mia moglie mi ha dato una data: il 23 marzo. Tre giorni dopo il compleanno di mio figlio, che è stata una grande festa. E così è stato. Ho semplicemente smesso di bere.

Su Reddit hai scritto che all’inizio hai compensato il bere mangiando tutto il cibo che trovavi.

Con i dolci non mi tenevo. Al mio corpo mancavano tutti quegli zuccheri. Mi mangiavo pacchi interi di caramelle. Caramelle gommose, frizzanti, qualunque cosa. E anche bibite gasate, al posto della birra. Quella fase è durata circa un mese.



E poi hai cominciato a correre, giusto?

Be’, bevevo per “curarmi” l’ansia. Ma l’ansia non è sparita quando ho smesso di bere. Un giorno stavo tagliando la siepe e mi sentivo completamente in balia dell’ansia, e ho sentito il bisogno di correre. Non l’ho fatto subito, ma il giorno dopo ho sentito di nuovo quell’impulso, e l’ho fatto. Ho messo le scarpe, sono corso fuori di casa, ho fatto forse due chilometri e sono tornato. Non sapevo cosa stavo facendo… ma mi ha fatto sentire bene. E poi sono rientrato in casa completamente senza fiato.

Tua moglie pensava stessi morendo?

A dire il vero rideva, perché il problema era che io non avevo idea di come riprendere fiato dopo una corsa. Non avevo mai fatto sport in tutta la vita. Mi ha detto di camminare per 15 minuti, e questo ha aiutato. Anche se comunque pensavo che avrei vomitato.



Alcuni chiamano le prime settimane o i primi mesi da sobri “nuvola rosa“, un periodo in cui hai improvvisi scoppi di euforia. Anche per te è stato così?

Assolutamente sì. Magari ero al supermercato in coda alla cassa, e all’improvviso mi sentivo così felice che non mi tenevo. Mi sentivo fisicamente felice al punto che mi veniva da piangere. Non avevo mai provato niente di simile.

Ti sei messo a cantare davanti alla cassiera?

[Ride] Non che io ricordi, ma ho sicuramente lanciato qualche urletto di gioia mentre ero al volante.

Poi hai iniziato a correre seriamente, e dopo anche a sollevare pesi. Di cosa sei più orgoglioso da questo punto di vista?

Non sono mai stato capace a fare i sit up. Poi ho iniziato con gli stacchi da terra, gli squat, le distensioni su panca. Dopo un po’ avevo messo su una bella muscolatura addominale, e mi sono detto, “Proviamo questi sit up.” Di colpo riuscivo a farne 60 di fila.

Come l’hanno presa i tuoi amici questa svolta salutare?

Io sono felicissimo, ma sono anche sicuro di risultare irritante per il 90 percento delle persone con cui parlo. All’inizio in particolare ero esaltatissimo per tutte le cose che stavo imparando facendo una vita sana. Non facevo altro che parlare di attività fisica e del fatto che avevo smesso di bere.

Ti capita di metterti a fare la predica a chi beve?

No, non mi interessa cosa fanno gli altri. Mia moglie beve vino, e non le direi mai e poi mai che non può bere perché io ho smesso. Sarebbe da stronzi.

Ora che non bevi più la gente si diverte ancora a uscire con te?

Spero di sì [ ride].

Forse questa domanda dovrei farla ai tuoi amici.

Guarda, proprio settimana scorsa ho fatto una gita coi miei amici. Siamo andati al lago Tahoe, ed ero un po’ preoccupato perché loro bevono tutti. Ho parlato tantissimo dell’anno che avevo appena passato, ed è andata bene. È meglio così, ora non arrivo più a quel punto in cui sono completamente sfatto. In ogni caso in quelle situazioni non dovevo comunque essere particolarmente divertente.

Ti ricordi un momento particolarmente basso di quel periodo?

La sera prima del mio matrimonio mi sono devastato, e la mattina mi sono svegliato accanto a una bacinella con del sangue. A quanto pare avevo cercato di rovesciare un contenitore di cemento, e aggrappandomici avevo perso la presa, ero scivolato e avevo sbattuto la testa per terra. Ancora oggi è imbarazzante guardare le foto del matrimonio e trovarci la mia faccia rossa e gonfia con tanto di probabile commozione cerebrale.

Ti manca l’alcol?

Mi manca assaporare una buona birra. Ci sono un sacco di ottimi birrifici qui in zona. E poi il vino, un bicchiere di rosso con una buona bistecca. Il solo pensiero mi uccide.

Ma è un piccolo prezzo da pagare per non svegliarsi in pessimo stato la domenica mattina, no?

Ah, quello sì, decisamente. Posso stare sveglio fino a tardi, svegliarmi presto e non sentire niente. I miei figli si alzano alle 6 e mezza di mattina, e io posso alzarmi con loro senza dover come prima cosa cacciare giù i conati da doposbornia.

Hai anche scritto che una delle cose che hai perso dopo aver smesso di bere è la puzza da tappetino da bancone da bar. Di cosa sai adesso?

Di persona sobria? [Ride] Diciamo che dopo aver smesso di bere ho iniziato a riconoscere al volo, dall’odore, le persone che si erano fatte anche solo una birra. E mi dicevo, “Oddio, anche io puzzavo così?” Ora penso di sapere di detersivo, direi.

