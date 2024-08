Smettere di bere non sarà la fine della tua vita sociale

Lo scorso Natale l’ho passato sobrio. A causa di una terapia antibiotica veramente forte, sono rimasto senza alcol per cinque settimane. Questo mi è valso un sacco di acqua tonica, un conto in banca più in salute rispetto al solito e—sorpresa—nessun cambiamento sensibile alla mia vita sociale.



Nonostante l’assenza di incentivi liquidi, sono uscito, ho socializzato e sono pure rimasto a ballare fino alla chiusura. A proposito, nel farlo ho scoperto un paio di cose: a) che ci sono un sacco di droghe per terra, se ci fai caso; b) se fai il giornalista, ritrovarti alle 7 del mattino a chiedere agli avventori le loro impressioni sulla serata è molto più difficile; e c) tutte le discoteche hanno un take-away accanto.

Comunque, questa pausa di cinque settimane mi ha spinto a pensare al modo in cui consumiamo alcol, e ai motivi. La fotografia attuale della situazione è ambigua. Da un lato, uno studio pubblicato il mese scorso nel Regno Unito ha analizzato le abitudini di 6mila britannici, stabilendo che il 60 percento dei partecipanti “beve alcol per gestire lo stress della quotidianità.” Non è chiaro se questi risultati possano essere generalizzati a tutta la società, ma secondo il sistema sanitario inglese sono 10 milioni le persone che bevono regolarmente “oltre la soglia di rischio” (ovvero più di 14 unità alla settimana).

E poi c’è la Generazione Z, ovvero chiunque abbia meno di 21 anni. A quanto pare a loro non interessa molto sfasciarsi—secondo alcuni dati resi pubblici dall’Office of National Statistics nel 2017, se è vero che 7,8 milioni di britannici si “ubriacano” regolarmente, per vari motivi più di un quarto della popolazione di età compresa tra i 16 e i 24 anni non beve affatto.

L’alcol è, ammettiamolo, una droga terribile. L’high non è poi un granché, ed è il primo fattore di rischio di morte per i cittadini britannici tra i 15 e i 49 anni. E poi, ha un sacco di effetti collaterali, per esempio la perdita della memoria o, viceversa, quel momento orrendo in cui ti ricordi cosa hai detto al tuo collega la sera prima.

Eppure molti di noi non demordono. Perché? Perché, ammettiamolo, farsi un drink può essere un ottimo modo per decomprimere dopo una lunga settimana. Ma anche per gli aspetti sociali. Provate a pensarci: quante persone avete sentito dire che smetterebbero di bere domani se non fosse che la loro vita sociale dipende da quello?

Non ho idea di come sia smettere di bere di colpo, quindi ho parlato con alcune persone che l’hanno fatto per capire come abbia cambiato la loro vita sociale. Jean Pierre Szajniuk lavora per gli Alcolisti Anonimi e ha aiutato molte persone a uscire dalla dipendenza. Ha 54 anni ed è sobrio da 13. “Io vado a Glastonbury, vado ai concerti, a pescare, a teatro.”

Anche Kate, giornalista, ha 54 anni e ha smesso 13 anni fa per le continue emicranie. Dice di essere d’accordo con Szajniuk. “Continuo ad avere una vita sociale attiva,” spiega. “Ma ci sono anche dei lati negativi: quando vai al pub all’inizio va tutto bene, ma quando tutti cominciano a essere ubriachi ‘resti indietro’. Dopo un po’ è dura.”

Valerie, una ragazza di 27 anni che lavora nell’industria mediatica, ha smesso di bere tre anni fa perché ha scoperto che così aveva più energia e una pelle migliore. “Se esco la sera vado a casa un po’ prima,” dice. “Solo perché si arriva sempre al punto in cui tutti sono disfatti. Ed è un’esperienza strana quando non lo sei.”



Szajniuk spiega che se vuoi disintossicarti dall’alcol, è bene scegliere con attenzione l’ambiente, all’inizio. “Se vai dal barbiere, ti taglierà i capelli,” dice. “Se stai intorno a persone che bevono, la tentazione—con l’odore e tutto il resto—arriverà.”

“Be’, mi stava rovinando la vita,” dice Tom, un 27enne che lavora in un supermercato. Ha smesso un anno fa. Ci sono alcuni locali e alcuni vecchi amici che ora preferisce “evitare”, ma va ancora a ballare spesso. Anche se è una tentazione: “Uscire è dura, perché a volte mi viene da pensare, ‘Ora bevo una birra’,” dice. “Ma, al tempo stesso, penso, ‘Nah,’ perché non è così che sono e mi sono reso conto che è una droga e basta.”

E quindi eccoci qui: smettere con questa droga legale non ucciderà né te né la tua vita sociale. Per alcuni, ovviamente, può significare un piccolo cambiamento nel modo di socializzare—almeno i primi mesi. Puoi provare a incontrare gli amici per un caffè, o andare a giocare a bowling, o in posti in cui non vendono alcol come le piscine o l’Apple store. Per altri, l’unica opzione per abbandonare del tutto l’alcol è limitare la vita sociale.

“Per un vero alcolizzato, è questione di vita o di morte,” aggiunge Szajniuk. “Quindi, vuoi vivere e cambiare, o morire? È una scelta difficile.”

