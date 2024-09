Sneaker geniali ispirate ai marchi storici italiani

Come fai a preservare la cultura visiva in un mare infinito di nuove immagini? Come puoi rendere le nuove generazioni interessate al vecchio design? Il designer Gianluca Gimini pensa che la soluzione sia nelle scarpe. Proprio così: il suo progetto Sneakered cerca di preservare e promuovere il design italiano traducendo il packaging dei prodotti vintage in scarpe contemporanee.

Le Nike Roshe Run diventano Pino Silvestre Roshe Runs, in omaggio al bagnoschiuma e profumo maschile in confezione a forma di pigna. Le Nike Uptempos diventano PIP Uptempos, ispirate alle famose caramelle per fumatori. Ci sono molte altre scarpe Maison Margela, Lacoste e Adidas che hanno guadagnato edizioni Tassoni, Cynar e Cielo Alto. Sembrano tutte ufficiali, commissionate dai brand stessi, ma sorprendentemente non è così.

Tutte le immagini courtesy di Gianluca Gimini.

In realtà, le scarpe non esistono per via di una serie di rischi legati al copyright, che potrebbero riguardare sia il modello di scarpa che il marchio vintage. Ma anche se esistono soltanto in due dimensioni, Gimini (designer del prodotto che insegna comunicazione) è riuscito nel suo intento di connettere il pubblico più giovane con il design di una volta.

“Ho pensato he le sneaker fossero un punto di contatto perfetto con i miei studenti più giovani. Credo che si siano sentiti più coinvolti perché hanno un interesse personale riguardo all’argomento in esame,” ha detto Gimini a Creators. “Questo mi dà l’opportunità di parlare in classe dei brand e della loro startegia di comunicazione.”

Ma oltre le sue lezioni, il designer spera di conservare questi fammenti di cultura visuale che stanno iniziando a perdersi: “Senza dubbio si tratta di preservare la memoria culturale in modo patriottico e nostalgico. Sono un figlio degli anni Ottanta e del consumismo, e le pubblicità che ho visto alla TV quando ero piccolo stanno dando i loro frutti,” spiega Gimini. “Sono anche un millennial che si è laureato el 2008, anno in cui la crisi economica ha iniziato a farsi sentire in Europa. Negli ultimi 10 anni ho visto il 25% delle industrie italiane chiudere o essere vendute a investitori stranieri.”

Comunque, il design utilizzato in Sneakered non è necessariamente legato ad aziende in crisi. Il progetto ha un aspetto molto personale, perché Gimini che cerca di preservare e perpetuare delle memorie della sua stessa giovinezza, e per traslato, quelle di un’intera generazione italiana. Ogni adattamento è accompagnato da una spiegazione del designer sul significato culturale e personale di ogni prodotto, un elemento di informazione contestuale che eleva Sneakered da progetto frivolo a esplorazione puntuale della cultura attraverso le calzature.

Guarda Sneakered sul sito del progetto. Altri lavori di Gianluca Gimini li trovate qui.