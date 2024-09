Snoop Dogg introdurrà Tupac alla Rock and Roll Hall of Fame

Snoop Dogg, massimo esperto mondiale di cannabis nonché tra i primi dieci nemici principali del Presidente degli Stati Uniti, introdurrà il suo defunto amico Tupac Shakur alla Rock and Roll Hall of Fame a Brooklyn il 7 aprile. La notizia è stata confermata domenica da Rolling Stone dopo una fuga di notizie iniziata da TMZ.

Nei primi comunicati veniva inoltre suggerito che Snoop fosse particolarmente felice di “guidare un gruppo di rapper della West Coast in un tributo a Pac” e che Dr Dre in particolare fosse sul punto di firmare un accordo per un live da tre canzoni alla cerimonia. Ma Rolling Stone riporta che la lineup del tributo non sarebbe stata ancora definita.

Videos by VICE

Come ricorderete, Tupac è uno dei pochi artisti selezionati per l’introduzione di quest’anno a non essere tra i preferiti di vostro nonno. ELO, Joan Baez, Pearl Jam, Journey e gli Yes sono gli altri nomi che si affiancheranno a quello del rapper nella cerimonia, e Nile Rogers riceverà il premio per l’Eccellenza in Musica.

Segui Noisey su Twitter e Facebook.