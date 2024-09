Tra i giovani in Scandinavia si sta diffondendo la moda delle bustine di nicotina nei genitali

Un numero non trascurabile di giovani in Danimarca segue una moda che—stando alla rete nazionale danese DR—preoccupa non poco chi si occupa di salute: quella dell’infilarsi nell’ano e nel prepuzio bustine di nicotina.

Esperti ed esperte in tutta la Danimarca, comprese quelle dell’Istituto Nazionale della Salute, hanno confermato la veridicità del fenomeno. VICE ha riscontrato gli stessi dettagli in modo indipendente su diversi forum scandinavi, in cui utenti discutono di come inserire bustine di nicotina in parti intime del corpo.

Le bustine di nicotina sono un prodotto popolare in tutta la Scandinavia, specialmente tra persone molto giovani. Lo Snus, tabacco umido prodotto in Svezia e spesso inserito in bustine, vanta una tradizione particolarmente longeva nella regione—nonostante sia illegale in tutti i paesi dell’Unione Europea, fatta eccezione ovviamente per la Svezia. In Danimarca, la parola “snus” è spesso usata per intendere genericamente qualsiasi bustina di tabacco o nicotina (a prescindere dalla marca) posizionata sotto il labbro superiore. Chi ne fa uso parla di una sensazione di bruciore lieve alle gengive.

A luglio, in Danimarca è entrata in vigore una legge che proibisce l’uso di snus e altre bustine di nicotina durante le ore di scuola, dopo una serie di segnalazioni di studenti che le passavano in giro per le classi.

Un adolescente con cui ha parlato la rete DR ha raccontato di come lui e un gruppo di amici, da ubriachi, si fossero infilati delle bustine di nicotina nel prepuzio mentre erano a una festa. Una donna che lavora nella sanità ha raccontato all’emittente di un ragazzino con cui aveva parlato che sosteneva di aver fatto lo stesso.

“Si sono ubriacati e uno di loro si è dimenticato di rimuovere la bustina di nicotina,” ha detto la donna a DR. “La mattina dopo si è svegliato con il pene rosso, molto gonfio e dolorante. È stata la prima e unica volta che ha tentato l’esperimento.”

La donna ha anche sottolineato che le bustine di nicotina possono danneggiare le gengive e potrebbero causare danni simili ad altre parti del corpo.

La Danimarca non è l’unico paese scandinavo dove gli adolescenti sembrano seguire questa moda. Uno studente in Norvegia—che ha chiesto di restare anonimo—ha raccontato a VICE di aver provato a mettere dello snus dentro al prepuzio.

“Mi annoiavo e stavo per prendere uno snus e masturbarmi e la curiosità ha avuto la meglio su di me,” dice. “Così l’ho infilata dentro. Era una bustina a basso contenuto di nicotina e il tabacco era secco, così non ho sentito un gran effetto. Magari sarebbe stato diverso con del tabacco più forte e umido.”

“Però ho sentito l’effetto refrigerante del mentolo,” aggiunge.

Altri utenti mossi dalla stessa curiosità sembrano aver avuto più successo. In un thread su un forum norvegese, un’altra persona che fa uso di Snus scrive di aver inserito il prodotto nell’ano. “Ho provato a mettere uno snus nell’ano,” racconta. “Un bel po’ doloroso dopo un paio di minuti. Ma la voglia di nicotina è scomparsa, per cui direi che funziona.”

L’Istituto Nazionale della Salute danese non ha per ora risposto alla richiesta di commento da parte di VICE.