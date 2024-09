Una sessuologa spiega perché sogni di fare sesso con persone inaspettate

Non sempre si sogna di fare sesso con persone con cui lo si fa o vorrebbe fare nella vita reale. Capita anche di ritrovarsi avvinghiati a una persona che non avevamo mai pensato in quel senso lì, risvegliarsi e chiedersi: WTF???

Anche se nell’ultimo periodo gli sforzi per capire i sogni sono aumentati, restano ancora molti punti di domanda. Intanto pare servano soprattutto per pulire la memoria, fare ordine nel nostro cervello, riassettare le nostre emozioni e fungere da manifestazione distorta del nostro inconscio (questo potrebbe essere un indizio).

Come minimo, oltretutto, dovremmo sognare almeno due ore a notte, a più cicli, in maniera più vivida nella fase REM, l’ultima fase del sonno, per poi dimenticare quasi tutto. Ma è piuttosto certo che un sacco di gente ha sognato di fare sesso almeno una volta nella vita—circa il 70 percento.

I motivi per cui capita li avevamo sondati già in un precedente articolo—che se non avete tempo di leggere riassumerò così: alcune posizioni in cui dormiamo unite a pensieri, fantasie e/o frustrazioni possono culminare in crisi secretive o polluzioni notturne.

Ma se tutto questo capita con una persona che nella realtà detestiamo? Che significa?

Se sogno di fare sesso con qualcuno ne sono attratto davvero?

Prima rassicurazione: sognare di fare sesso con una persona non significa per forza provare attrazione per quest’ultima, come conferma Azzurra Carrozzo, psicologa e sessuologa. Potrebbe certamente rappresentarne una presa di coscienza, ma di solito c’entra dell’altro.

“I sogni hanno un contenuto manifesto, ciò che visualizziamo in immagini e parole, e un contenuto latente, il significato nascosto,” spiega. “Non sempre contenuto manifesto e latente coincidono.”

Il tutto dipende da cosa ci è successo durante la giornata, quali sono stati i nostri pensieri (anche e soprattutto relativi al sesso), come siamo fatti noi. Premettendo che “i sogni sono molto personali, e che nella pratica clinica l’interpretazione è qualcosa che si cuce specificamente sul paziente,” ci sono “dei significati generali che si possono delineare.”

Sognare di fare sesso con una persona che odi: significato

Dato che per forza di cose sogniamo soprattutto le persone con cui stiamo molto a contatto, le figure che esercitano un “potere” su di noi—capi, colleghi con maggiori responsabilità—sono ricorrenti in questi casi.

Qui il sesso può assumere un valore compensativo, di sfogo, “un esercizio aggressivo in cui, senza remore e censure, assecondo le mie volontà: sono io in questo caso che domino la situazione, comando sul capo,” chiarisce Carrozzo. Oppure: stai cercando in qualche modo la sua approvazione.

Il potere però non guarda solo ai “ruoli” che incarnano certe persone, può anche afferire alle qualità che gli invidiamo: “possiamo sognare di fare sesso anche una ‘persona amica’ che non ci piace ma a cui invidiamo qualità sociali, o fare sesso alternativo col partner perché ha un potere economico maggiore del nostro.”

Perché non sogno mai la persona con cui sto?

A dirla tutta, in pochi sognano spesso di fare sesso con la persona con cui stanno. Secondo Carrozzo, però, quelle persone alternative, sconosciute o immaginarie potrebbe rappresentare proprio lei. “Molto spesso la nostra mente attua dei lavori di spostamento: la persona con cui facciamo sesso in sogno potrebbe rappresentarne un’altra, magari proprio il partner.”

Del resto, che il nostro cervello crei delle immagini che appaghino le nostre fantasie sessuali con altre persone non è mica una colpa. Potrebbe persino capitare di sognare del sesso con un/una ex partner—evenienza che capiterebbe più alle persone con una relazione che alle persone single in cerca.

In alcuni casi però—visto che i sogni sono una questione personale—potrebbe indicare che nella coppia sia venuto a mancare qualcosa, magari proprio il sesso.

E se sogno di fare sesso con una persona molto amica?

“Potrebbe succedere che, se ne sono anche lontanamente attratto, io riesca a sperimentare in sogno qualcosa che mai penserei di vivere nella realtà—per una serie di tabù, pregiudizi sociali oppure di regole che abbiamo definito all’interno dell’amicizia,” spiega Carrozzo.

Ma nel caso in cui davvero non provo attrazione per la persona amica, “sognare di farci sesso potrebbe simboleggiare semplicemente un rapporto d’affetto quasi viscerale, intimo, che suggello con la sessualità.”

Una volta svegli, secondo Carrozzo, non dovremmo comunque dare troppo peso a questi sogni. “Sono del materiale per mettere ordine a ciò che abbiamo vissuto di giorno o una rielaborazione dei nostri contenuti inconsci, e i sogni erotici non sono un’eccezione.”

La questione cambia un po’ nel momento in cui certi sogni diventano ricorrenti e iniziano a turbarci particolarmente. Se sogno sempre la stessa persona o le stesse dinamiche e non ne capisco il motivo, o in realtà potrei averne una vaga idea, c’è la possibilità di rivolgersi a “uno psicanalista o uno psicoterapeuta esperto nell’interpretazione dei sogni,” puntualizza Carrozzo.

E se avessi aperto questo articolo perché vorrei provare proprio a sognare qualcosa di “inaspettato”?

Prego, potevi pure dirlo subito: ecco uno studio sui sogni lucidi.