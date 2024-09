Come sono diventato un imprenditore ipercapitalista dal mio divano

Tutto è iniziato nel 2001, subito dopo lo scoppio della bolla dot-com, come direbbero quelli di Goldman Sachs: ogni crisi offre delle opportunità, così ho preso il consiglio alla lettera e ho creato la mia azienda. Mentre colossi come Geocities, Altavista e Lycos erano in profonda crisi, ho avviato la mia start-up, la Cerebro corp., nella Mecca di Internet: San Francisco. Insomma, mi sono tuffata nel mondo del digitale. In maniera simile alle leggende della Silicion Valley sui vari Steve Jobs o Bill Gates che sono partiti da un garage, ho stabilito il mio ufficio in un appartamento: quello del co-fondatore di Cerebro, Jeffrey, “l’ingegnere che sussurrava ai circuiti integrati.” Ha guadagnato il suo posto a scapito di altre due possibili scelte, un erede di un’enorme fortuna e un tipo che era il classico primo della classe nella scuola di marketing. Ma sarò onesta con voi, il ruolo di Jeffrey nella storia di Cerebro non è stato così rilevante: l’ho licenziato senza fare tanti complimenti quando il nostro fatturato ha superato per la prima volta il milione di dollari.

Nel 2001, dopo molti brainstorming, Cerebro lancia il suo primo prodotto che si rivela un enorme successo nel campo della telefonia mobile: l’YPhone. Il nostro pargolo muove i primi passi sul mercato e giungono anche i primi profitti. I fondi a nostra disposizione ci consentono di assumere nuovi dipendenti (product designer, programmatori e giovani rampanti freschi di Master in Business Administration). Lo scopo: inondare il mercato di prodotti “iJunk” e raccogliere ulteriori profitti. Quando si avvicina il dicembre 2001, i miei quattro dipendenti sono già al lavoro sull’YPhone 4, la versione Beta di Junk 1 — un social network che si sostiene grazie alla pubblicità — un’applicazione per svolgere il B2B (business-to-business) e la versione alfa di Junk 2. Concludo l’anno con i conti in rosso.

