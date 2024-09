Sono tornati i Gorillaz, ascolta la loro nuova canzone “Hallelujah Money”

Il ritorno dei Gorillaz nel 2017 era ormai una certezza dati i segnali di vita lanciati negli ultimi mesi, tra playlist e varie ed eventuali. Ora è tutto realtà: la band ha condiviso il primo estratto dal suo nuovo album—che non ha però ancora un titolo o una data d’uscita.



Il pezzo si intitola “Hallelujah Money” ed è una collaborazione con Benjamin Clementine, un cantautore inglese che ha vinto il Mercury Prize nel 2015 per il suo album d’esordio At Least for Now.



Il brano è stato condiviso via Twitter e ha un testo piuttosto politico: contiene riferimenti a Trump e all’immaginario di chiusura e aggressività di cui si è fatto portavoce. Nel video, Clementine canta il pezzo nell’ascensore della Trump Tower mentre diverse immagini vengono proiettate dietro di lui. Lo potete guardare qua sotto.

