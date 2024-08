Sono un ragazzo e ho 7.000 match su Tinder

Josh è uno studente di scienze infermieristiche di 29 anni. Vive in una cittadina del Galles meridionale, dove è nato e cresciuto. È fan di David Bowie, è vegetariano e vuole specializzarsi nel campo della salute mentale, tema a cui si è appassionato nel corso degli anni. Ha un tono di voce basso e un leggero accento del Galles. Inoltre, ha circa 7.000 match su Tinder.

VICE: Quando hai scaricato Tinder per la prima volta?

Josh: Nel 2013, e da allora l’ho usato a periodi alterni.

Cosa cercavi?

Qualcuno con cui uscire. O amici gay, o comunque con una mentalità simile alla mia. Non avevo mai usato un’app di incontri, quindi c’era anche il fattore novità. In più, il fatto di poter chattare solo con le persone che erano interessate a me rendeva il tutto meno spaventoso.

Sì, questo è vero. Hai trovato amici o relazioni?

Ho trovate te, David!



Anche questo è vero. Ma probabilmente questa risposta la taglierò. Cosa ha di diverso Tinder dalle altre app d’incontri?

Mi piace di più. Come app ha dei limiti, ma è buona per cominciare. Si presta di più a conversazioni interessanti. Inoltre non puoi inviarci foto, quindi non sei costantemente inondato da immagini NSFW. E visto che può essere connesso ad altri social tipo Facebook, Spotify e Instagram, puoi farti un’idea della persona che hai di fronte prima ancora di iniziare una conversazione. Anche se credo che questo in realtà tolga un po’ di gusto all’incontro reale.

Ma questo rende anche più difficile—anche se non impossibile—avere profili fake. Ti è mai successo di incontrarne?

[Ride] Penso di sì, ma non lo so per certo. Detto ciò, mi sono imbattuto diverse volte in Jamie Dornan, che è abbastanza sospetta come cosa.

Hai messo like?

Ovvio!

Comunque, come hai detto tu, entrambe le persone devono fare lo swipe a destra per poter cominciare a parlare. Quanto sei selettivo?

Mi piace pensare di essere piuttosto selettivo. Inizialmente mi impegnavo a leggere i profili prima di scegliere, ma adesso vado solo in base alla foto. Se non sei attratto da qualcuno perché dovresti volerci uscire?

Di solito sei quello che comincia la conversazione o aspetti che la prima mossa la faccia l’altro?

Dipende. Se l’altro ragazzo è figo o se sembra avere molto in comune con me sono ben felice di mandare il primo messaggio.

Hai una battuta che usi spesso per attaccare discorso?

Non ne ho una. Di solito chiedo come è andata la giornata, o comincio con qualcosa che ho trovato interessante del profilo.

Cosa rende certe frasi migliori di altre? Ce ne sono alcune che ti sono rimaste particolarmente impresse?

Se qualcuno dice che ci piace la stessa musica cattura immediatamente la mia attenzione. O se mi propone di andare a bere o mangiare una cosa invece di chattare all’infinito.

E le cose peggiori che hai ricevuto?

Be’, un tizio ha fatto unmatch quando ha scoperto che ero gallese. A parte quello, la gente è ok. Non è come Grindr.

Quanti match hai al momento?

Circa 7.000. Però non lo uso da un po’.

Come fai ad avere così tanti match in una zona poco popolata come quella in cui vivi?

Ci vuole del tempo. Ce l’ho da diversi anni. I match di Tinder vanno in base al posto in cui ti trovi, quindi è possibile incontrare qualcuno che è geograficamente vicino a me—per esempio di Bristol o Dorset—ma che è difficile da raggiungere per via del viaggio. Può essere frustrante. Poi vado spesso a Londra e ho match anche lì.

Di quei 7.000 ragazzi, quanti ne hai incontrati di persona?

Forse 15 o 20, e tra questi solo uno è stata una relazione seria.

Con quanti chatti regolarmente?

Se una persona fa lo sforzo di parlarmi io cerco sempre di rispondere, sperando che le cose decollino. Essendo uno studente di infermieristica, purtroppo, non ho sempre tempo. Detto ciò, su Tinder ho conosciuto alcuni dei miei migliori amici.

Tipo me.

Ok, questo non lo tagliare dall’intervista.

Perché così tante persone ti mettono like?

Dovresti chiederlo a loro. Credo che sia per le mie foto, o perché pensano che potremmo andare d’accordo.

È davvero così facile? Basta essere carino e gentile e i match di Tinder arrivano automaticamente?

Sì. Trovare persone con cui uscire è semplice. Nessuno dovrebbe trasformarlo in qualcosa di complicato.

Ti piace Tinder? Credi ancora che riuscirai a trovare ciò che cercavi quando lo hai scaricato?

È un passatempo divertente, ma sono sempre felice di incontrare persone che mi fanno valutare l’idea di cancellare l’app. Due terzi delle mie relazioni a lungo termine sono state con persone che ho incontrato in modo convenzionale, tramite amici in comune, università o lavoro. Quindi credo di non aver davvero trovato quello che cercavo.

