Il nuovo video dei Soulwax vi manderà in crisi

È una giornata come un’altra: vi svegliate nel vostro appartamento da privilegiati dopo una serata più o meno inconcludente e decidete di cominciare la vostra giornata con un bel bong in mano. Avete una telecamera addosso, che si concentra in egual misura su di voi, sui vostri tatuaggi e su dipinti semi-decadenti di un tempo che fu. Siete i protagonisti del video di “Do You Want to Get into Trouble” dei Soulwax, ma potreste anche essere uno qualsiasi delle decine di migliaia di ragazzi più o meno rebel che popolano il mondo Occidentale.



Non sarà certo un video a cambiare la vita di nessuno, ma crediamo che questo sia piuttosto bello proprio per il sentimento che ti lascia addosso se sei una persona che assomiglia al protagonista—figo ma spaesato, affascinato ma vuoto, pieno di dubbi. Non sappiamo bene che cosa cavarne fuori se non un certo senso di riconoscimento. E poi a concludere il video c’è un ottimo twist geografico di quelli che ci stanno proprio bene.



From Dewee, l’ultimo album dei Soulwax, è fuori ora. La band suonerà in Italia il prossimo 31 agosto a Treviso.



