South Park ha fatto una cover country di “HUMBLE.” di Kendrick Lamar

Sono anni che South Park prende più o meno adorabilmente per il culo le stelle del rap, e la cosa non sembra essere cambiata nella nuova stagione—la ventunesima, appena cominciata. L’episodio parla dell’internet of things, e ironizza su assistenti vocali per la casa come Google Home, che cominciano a essere considerati degli aggeggi che rubano il lavoro agli americani bianchi. La gente si mette a protestare e un giudice quindi passa una legge che obbliga la gente ad assumere delle persone come assistenti vocali. La famiglia Cartman ne assume quindi uno, Jim Bob, che a un certo punto si mette a fare una cover di “HUMBLE.” di Kendrick Lamar. Non che fosse una cosa che nessuno ha mai chiesto di sentire, ma meno male che adesso esiste. Potete guardare la clip dall’episodio qua sotto.

Segui Noisey su Instagram e Facebook.