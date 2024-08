Abbiamo organizzato i nostri primi Spaghetti Notturni a Bologna lo scorso weekend

E insomma, alla fine questa spaghettata notturna l’abbiamo organizzata. Volevamo farlo da tempo. Ed è stata bellissima.

Tutte le foto di Michele Bartolomei per Munchies Italia

Lo scorso weekend a Bologna si è tenuto il festival di vini naturali Gusto Nudo. C’era una fiera vera e propria, con produttori da tutta Italia, ma anche tanti eventi, laboratori e degustazioni, in giro per la città. Immaginatevi di girare tutto il giorno con il bicchiere in mano. Immaginatevi di arrivare a sera stanchi e affamatevi. E immaginatevi che a mezzanotte in punto un ristorante apra le porte per cucinare solo per voi.

Videos by VICE

In attesa che la spaghettata notturna inizi.

È quello che è successo alla Trattoria Pane e Panelle, dove sabato 4 maggio abbiamo organizzato Spaghetti Notturni, un format originale by Munchies, a porte chiuse per chi aveva acquistato i biglietti che avevamo messo in vendita un paio di settimane fa.

Daniele Bendanti (Oltre) e Luca Pappalardo (Trattoria Pane e Panelle)

Lo chef Luca Giovanni Pappalardo ha spadellato i suoi celebri Spaghetti al tonno, mentre Daniele Bendanti di Oltre ha cucinato i suoi spaghetti al ragù. Erano come gli spaghetti salvavita che ti cucinavi all’università, quando tornavi a casa a tarda notte, ubriaco. Solo che erano buonissimi. E chi è arrivato un po’ sbronzo il giorno dopo ci ha ringraziato per avergli salvato la vita. Perché se mangi un po’ di pasta prima di andare a dormire, l’hangover è molto probabile che non ti venga. Non abbiamo una ricerca di qualche università americana a provarlo, ma l’esperienza di anni di sbronze lo comprova, no?

Spaghetti Mancini al tonno

Spaghetti Mancini al ragù

Alla festa, organizzata grazie ai partner Aromi, Bonverre e Pasta Mancini, abbiamo bevuto i vini naturali selezionati da Gusto Nudo.

Bonverre, grandi condimenti degli chef in vetro.





Verso le tre sono anche arrivati gli amici del Forno Brisa con i loro burrosissimi cornetti e ce li hanno farciti davanti. Capito? FARCITI DAVANTI. Crema o cioccolato, numerosi strati di croccantissima sfoglia e molta felicità. È stato un momento quasi commovente. Ad accompagnare questi festeggiamenti notturni un po’ di musica targata Dj Uovo.

I Cornetti alle tre di Forno Brisa

Dj Uovo

La prima tappa di Spaghetti Notturni è andata avanti fino alle quattro del mattino, quando abbiamo salutato gli ultimi ospiti. Vi siete pentiti di non aver acquistato i biglietti in tempo? Non preoccupatevi. Ne faremo presto un’altra. E stavolta in un’altra città italiana, promesso.

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da MUNCHIES e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanale