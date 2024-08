Cosa sappiamo sull’uomo che a Firenze ha sparato e ucciso un passante

Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, un uomo ha sparato più volte a un passante sul ponte Amerigo Vespucci a Firenze e poi è stato arrestato in una via limitrofa.



La vittima, deceduta nonostante un tentativo di rianimazione del 118, è un venditore ambulante di ombrelli di origine senegalese; mentre l’omicida è un cittadino italiano di 65 anni. Stando a quello che riporta il Corriere Fiorentino, l’uomo avrebbe spiegato così il suo gesto: “Sono uscito di casa per ammazzarmi, poi non ho avuto il coraggio. Il primo che mi è passato davanti, gli ho sparato.”

Videos by VICE

E' morto l'uomo ferito a colpi di pistola stamani sul ponte Vespucci a Firenze. Secondo quanto appreso avrebbe 70 anni e sarebbe stato raggiunto da più colpi

di arma da fuoco. L'uomo stato rianimato per circa 40 minuti

dai sanitari inviati dal 118 @TgrRai pic.twitter.com/IjoVnWrVcw — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) March 5, 2018

Le forze dell’ordine, nel perquisire l’abitazione del 65enne, hanno trovato una lettera in cui l’uomo—incensurato e in possesso di regolare porto d’armi—annunciava l’intenzione di suicidarsi per problemi di natura economica.



Secondo Repubblica Firenze, l’idea era quella di non gravare più sulla famiglia e quindi sparare per finire in carcere. Inizialmente avrebbe incrociato una famiglia con bambini, desistendo però dall’intento originario.