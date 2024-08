Sulla scena della sparatoria a Las Vegas c’era anche Dan Bilzerian

Questa notte (alle 7.30 del mattino ora italiana), qualcuno ha sparato sulla folla durante un concerto country a Las Vegas. Stando ai primi bilanci—provvisori—ci sarebbero circa 50 morti e circa 200 feriti. La polizia ha confermato di aver ucciso un sospettato e di essere alla ricerca di una donna che sarebbe stata al suo fianco durante l’attentato. Secondo la polizia per ora si esclude la pista del terrorismo.

L’attacco è avvenuto sulla Strip di Las Vegas, la via più famosa della città, all’esterno dell’hotel e casinò Mandala Bay dove si stava svolgendo il festival country Route 91 Harvest. Secondo la polizia, l’uomo che ha sparato—identificato dalla NBC come il 64enne Stephen Paddock, residente a Las Vegas—l’avrebbe fatto dal trentaduesimo piano del Mandalay Bay. Al momento la polizia starebbe cercando la sua compagna di stanza, una donna di origini asiatiche identificata come Marilou Danley. Molte strade della città sono state chiuse al traffico, così come l’aeroporto di Las Vegas, che è stato poi riaperto.

Insieme alle notizie sull’attacco su internet hanno iniziato a comparire una serie di video girati sul posto dai testimoni, che mostrano almeno due raffiche di colpi sparate sulla folla per una trentina di secondi, con molte persone che restano a terra dopo gli spari. Tra questi, uno in particolare sta catturando l’attenzione: è un breve video pubblicato dal giocatore di poker e star di Instagram Dan Bilzerian.

Bilzerian, che durante il concerto si trovava nel backstage impegnato a fare stories su Instagram taggando il cantante Jake Owen, ha documentato la sparatoria in diretta. A un certo punto, le storie in cui inquadra il palco e i musicisti si interrompono e si vede Dan Bilzerian che corre, gridando: “Hanno appena sparato in testa a una ragazza.”

In un video successivo, Bilzerian racconta di essersi trovato in mezzo a una sparatoria, di aver visto una ragazza colpita alla testa di fianco a lui e di essere scappato per andare a prendere il suo fucile. In una storia successiva dice: “sto tornando indietro per vedere se c’è qualcosa che posso fare”; e in un’altra ancora, in cui sullo sfondo si vedono i lampeggianti della polizia, si rivolge a tutti quelli che gli hanno scritto e l’hanno chiamato per comunicare che sta bene.

A quanto pare, la sua intenzione era di tornare indietro e aiutare la polizia a neutralizzare l’assassino: su Twitter sta girando la foto di un servizio del tg in cui si vede un uomo che sembra Bilzerian sulla scena del crimine insieme ad alcuni agenti di polizia.

Al momento non ci sono aggiornamenti su Bilzerian, o sul fatto che sia effettivamente tornato sul luogo armato.

