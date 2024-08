Abbiamo provato le specialità locali di McDonald’s in giro per l’Europa

Abbiamo chiesto ai nostri colleghi delle redazioni europee di MUNCHIES e VICE di fare un salto al McDonald’s più vicino e ordinare la cosa più “local” esistente sul menù. Questo è ciò che hanno trovato.

Regno Unito: Bacon Roll

Bacon Roll. Foto by Phoebe Hurst.

Nota: sono vegetariana, e se escludiamo le volte in cui ho accompagnato amici in stati di alterazione a riempirsi di McNuggets alle prime luci dell’alba o il giorno in cui un tizio che doveva vendermi l’erba mi ha dato appuntamento a un McDonald’s, non varcavo quegli archi dorati dall’epoca dei Tamagotchi negli Happy Meal.

Videos by VICE

Di conseguenza, quando in redazione abbiamo ricevuto la richiesta di trovare una specialità britannica da McDonald’s ho dovuto fare qualche ricerca. I Mc di Londra sono gli stessi di quelli di ogni altra località americana, solo con le porzioni un po’ meno generose e qualche caso di sesso nel bagno dei disabili in più?

La risposta è, sorprendentemente, no: il menù britannico offre alcune variazioni locali, la più famosa delle quali è il bacon roll, in disponibile nel menù della colazione fino alle 10.30 del mattino. Non saranno i McNoodles o qualcosa di sofisticato ed europeo come la possibilità di ordinare del vino, ma a chi non piace il bacon? (No comment).

Arrivo al McDonald’s pronta a relazionarmi con un giovane alle prime armi che da dietro il bancone vuole sapere se desidero delle patatine, e invece mi imbatto in un paramento di touch screen e cartelli che mi spiegano che è proprio lì che devo ordinare. Manco davvero da molto.

Faccio quello che mi viene richiesto e seleziono sullo schermo l’opzione “Breakfast Wraps and Rolls”. Lì, tra un Bacon & Egg Snack Wrap e un Egg & Cheese McMuffin, a 3 sterline e 69 per 319 calorie, c’è il mio bacon roll.

Posso scegliere tra il ketchup e la Brown sauce, e dal momento che sono qui per rappresentare la Gran Bretagna opto per il condimento dal sapore vagamente acetoso che tutto il mondo al di fuori delle isole britanniche sembra ignorare. I touch screen cercano di convincermi a ordinare altro, e io eseguo mettendo nel carrello un caffè americano. La scelta di una pietanza d’accompagnamento si rivela però molto più complicata: se posso capire il muffin ai mirtilli, non so spiegarmi le fettine di melone. Salto questo passaggio e pago.

In attesa al bancone ci sono una madre col passeggino, che prende un caffè da portar via, e due ragazzi in uniforme della scuola che aspettano il loro Egg McMuffin. Poi è il turno di un ragazzo con un tatuaggio sul collo, piuttosto stupito nel ricevere un Berry Brust Iced Fruit Smoothie da accompagnare al suo wrap di carne. La cassiera gli assicura che è proprio ciò che ha ordinato al touch screen. “Sì, ma pensavo fosse un panino, non questo!”

Anche io porto via, e aspetto ad aprire l’incarto finché non sono in ufficio. Il pane si è un po’ appiattito e non è del tutto tostato, ma una volta aperto rivela due generose fette di bacon sotto un leggero strato di salsa. Burro non pervenuto. Il caffè non è malissimo, anche se solo allora mi rendo conto che per fare una vera colazione inglese avrei dovuto chiedere del tè.

Dopo aver stabilito che non sarà il Bacon Roll del McDonald’s a convincermi a mangiare carne, offro quello che resta a un collega. Ne prende un morso e mastica per un minuto buono. “Sai cosa, ci vorrebbe più salsa.”

—Phoebe Hurst, MUNCHIES UK

Francia: Croque McDo

Croque McDo. Foto by Léo Bourdin.

Se avete visto Pulp Fiction sapete che “Le Big Mac” sta per “un Big Mac” e che quando i francesi vogliono ordinare un Quarter Pounder con formaggio chiedono un “Royal con formaggio” – l’ultimo segno di una monarchia a cui abbiamo tagliato la testa più di due secoli fa.

Detto ciò, c’è una voce del menù che un forestiero potrebbe non notare a prima vista, o che al massimo potrebbe trovare irrilevante. Sto parlando del Croque McDo, ovvero una fetta di prosciutto e due di Emmental tra due pancake tostati che ha fatto la sua comparsa nei ristoranti francesi della catena a novembre del 2001, nel picco della crisi della mucca pazza. All’epoca del lancio, un portavoce di McDonald’s Francia l’aveva descritto come un panino senza carne di manzo, pensato per rassicurare le turbate madri francesi.

Il problema è che c’è un problema: rispetto all’amato Croque Monsieur da cui prende le sembianze, il Croque McDo non ha la besciamella. E devi essere pazzo per fare un Croque Monsieur senza besciamella, perché per i francesi questa è un po’ come la bandiera a stelle e strisce per gli americani: qualcosa che amiamo e che vorremmo vedere ovunque.

—Léo Bourdin, MUNCHIES Francia

Foto by Lars Hinnerskov Eriksen

Danimarca: Kylling & Hummus

Quando andavo al liceo, in una piccola cittadina danese, c’era un modo sicuro per poter entrare in discoteca: avere un lavoro part time da McDonald’s. I buttafuori dell’Hollywood Hard Rock avevano degli sconti per i Big Mac, e i cassieri come il sottoscritto potevano saltare la fila senza essere bloccati all’ingresso.

Stiamo parlando di ormai vent’anni fa, quando in cucina non si parlava ancora di New Nordic e l’epitome del cool erano il formaggio processato e gli hamburger abbrustoliti sulla griglia. Ma che aspetto ha oggi il menù di McDonald’s in Danimarca? Ci sono solo panini di grano fermentato e smoothie di coclearia?

Vado a scoprirlo in un McDonald’s sulla superstrada che porta a Skanderborg. Supero i touch screen e mi dirigo alla cassa, dove ad accogliermi c’è il sorriso di Mariam. Mariam lavora da McDonald’s da 13anni, e ha la pazienza e l’aria professionale di un maître in un tre stelle Michelin. Quando le dico che sono in cerca di specialità danesi, il sorriso sul suo volto si fa ancora più grande.

“Sono contenta che tu me lo abbia chiesto”, mi dice indicandomi due panini danesi tanto quanto le ciambelle: il Super Cheese, che ha intuitivamente più formaggio di un normale panino, e il Tasty Cheese, che è un po’ l’incontro tra un cheeseburger e un McFeast con un sentore di affumicatura. Mi oriento così sulle insalate, che sembrano molto più in linea con lo zeitgeist locale.

Anche se l’etichetta dice che la mia confezione di pollo, riso nero, hummus e cavolo rosso è stata prodotta in Svezia, sembra che gli ingredienti siano stati appositamente selezionati per il mercato danese. Ha l’aspetto salutare e invitante (ma chi andrebbe mai dal McDonald’s per del cavolo rosso?). La accompagno a un Københavnerstang shake, un tributo al classico gelato danese al gusto di vaniglia e ananas – niente olivelli spinosi all’orizzonte, solo delizie tropicali.

Tornato in ufficio ci aggiungo una spruzzata di rum scuro, e il gioco è fatto: è un cocktail che potrebbe tranquillamente stare in discoteca, se solo McDonald’s ne aprisse anche di quelle.

—Lars Hinnerskov Eriksen, MUNCHIES Danimarca

Olanda: McKroket

McKroket. Foto by Rebecca Camphens.

Il McKroket è una crocchetta di manzo impanata e fritta, servita in un classico panino di McDonald’s e accompagnata da senape – che contiene sì veri semi di senape (evviva!) ma è anche mischiata con della maionese (buuuu!).

Si tratta di un piatto che compare nel menu di ogni tavola calda olandese al nome di broodje kroket, e che di solito viene mangiato con la senape (anche se ci sono persone senza gusto che a questa preferiscono la maionese).

Come qualcuno forse saprà, l’Olanda è il primo paese al di fuori delle Americhe in cui, negli anni Settanta, è stata tentata l’espansione del franchise McDonald’s. All’epoca fu un fallimento, essenzialmente perché la scelta di aprire i ristoranti nelle periferie non fu affatto premiata. Ma tra le altre cose decisero anche di servire il McKroket, e con lui la trinità del cibo da compleanno preferito dai giovani danesi: pollo, purea di mele e patatine (e zuppa di piselli secchi, ma nessun genitore si sognerebbe di servirla alla festa di compleanno del figlio).

Per farla breve, dopo il primo tentativo di conquista dell’Olanda McDonald’s è tornato più forte di prima, e negli anni Ottanta e Novanta è arrivato il successo. È stato allora che hanno deciso di reintrodurre il McKroket, che visto il successo non ha più lasciato il menù.

Se preso in un posto decente, il broodje kroket batte dieci a zero il McKroket, che non brilla per la sua carne blanda e fine e ha ben poco del trionfo appiccicoso e croccante che cerca di imitare. Se volete assaggiare il McKroket quindi fatelo pure, ma poi correte a prendervi un broodje kroket nel più vicino Van Dobben.

—Jan van Tienen, VICE OLANDA

Germania: Nürnburger

Foto by Flickr Like_the_Grand_Canyon

È possibile riuscire a creare un panino del McDonald’s capace di inglobare tutti i cliché possibili e immaginabili sulla Germania? Nel 2010 hanno provato a rispondere a questa domanda col Nürnburger, un panino con tre salsicce e la senape (grazie dello sforzo, McDonald’s).

Quelle del Nürnburger non erano però salsicce qualunque, perché arrivavano dall’accordo con una delle personalità più controverse del paese, Uli Hoeneß. Hoeneß era un giocatore di calcio che nel corso della sua carriera al Bayern München ha vinto praticamente tutto. Dopo essersi ritirato dal calcio giocato è diventato direttore generale del Bayern, e poi presidente, e anche così ha continuato a vincere. Intorno al 1985 si è poi lanciato nel settore alimentare. Il padre era macellaio, e la città bavarese di cui era originario—ovvero Norimberga, Nürnberg in tedesco—è famosa per le sue salsicce, le “Nürnberger Würstchen.”

Oggi il panino non è più in vendita quindi è un po’ complicato fare confronti, ma resta la specialità più tedesca mai offerta da un McDonald’s tedesco. Visto che di recente Uli è uscito di prigione (dove ha passato un po’ di tempo per problemi con il fisco) le basi per il suo rilancio ci sono tutte. Il Nürnburger è fatto con la salsiccia, ha una storia di calcio bavarese alle spalle e gode di una vaga affiliazione col crimine, ma non col sesso. C’è forse qualcosa di più tedesco?

—Philipp Sommer, MUNCHIES Germania