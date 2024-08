Spegnere Wi-Fi e Bluetooth dal Centro di Controllo di iOS 11 è totalmente inutile

Spegnere il Bluetooth e il Wi-Fi sul tuo smartphone quando non lo stai usando è da tempo un’azione normalissima, quasi di buon senso. Sfortunatamente, con iOS 11, il nuovo sistema operativo di iPhone, spegnerli non è semplice come prima.

Ora, quando spegni il Bluetooth e il Wi-Fi dal Control Center di iPhone — il menu piuttosto confuso che appare quando fai uno swipe dal basso verso l’altro sul telefono — le funzioni non vengono completamente spente. Anche se messa così sembra che si stia parlando di un bug, la realtà è che Apple ha programmato volutamente così il nuovo sistema operativo. Ma i ricercatori di cybersecurity mettono in guardia sul fatto che gli utenti potrebbero non rendersene conto e, di conseguenza, potrebbero lasciare accesi Bluetooth e Wi-Fi senza accorgersene.

“È stupido,” ha spiegato a Motherboard in una chat su Twitter Collin Mulliner, un ricercatore di cybersecurity che studia il Bluetooth da anni, “non è chiaro per l’utente.”

Per essere chiari, e onesti, questo tipo di comportamento è esattamente ciò che Apple vuole incoraggiare. Nella documentazione stessa del sistema operativo, l’azienda spiega che “In iOS 11 e successivi, quando spegni il Wi-Fi o il Bluetooth con i bottoni del Control Center, il tuo dispositivo si disconnetterà immediatamente dal Wi-Fi e dagli accessori Bluetooth. Sia il Wi-Fi che il Bluetooth continueranno a essere disponibili.” Questo perché Apple vuole che l’iPhone possa continuare a utilizzare AirDrop, AirPlay, Apple Pencil, Apple Watch, Location Services e molte altre funzioni, secondo la documentazione.

Motherboard ha provato questo tipo di dinamica con un iPhone con installato iOS 11 e ha verificato che sia il Bluetooth che il Wi-Fi rimangono ancora accesi dopo averli spenti da Control Center.

Andrea Barisani, un ricercatore di cybersecruity nonché una delle prime persone ad essersi accorta di questa “funzione”, mi ha spiegato in un DM su Twitter che la nuova user interface rende l’esperienza dell’utente meno piacevole e non è per niente scontata nelle sue dinamiche.

Spegnere il Bluetooth e il Wi-Fi riduce la tua superficie di potenziali attacchi sia all’hardware che al firmware che al software, quindi si tratta di “buona etichetta,” mi ha spiegato Barisani. Solo la scorsa settimana, alcuni ricercatori di cybersecurity hanno rivelato l’esistenza di una serie di bug nel modo in cui alcuni sistemi operativi implementano il Bluetooth e che permettevano agli hacker di prendere il controllo del dispositivo della vittima fintanto che il Bluetooth rimaneva acceso — senza aver bisogno che l’utente clicchi su qualche strano link o faccia qualsiasi altra cosa.

Vale la pena menzionare il fatto che, secondo la documentazione di Apple, sia il Bluetooth che il Wi-Fi diventeranno di nuovo automaticamente attivi alle 5 del mattino dell’ora locale quando vengono spenti dal Control Center. Non è chiaro il perché, ma almeno così lo sapete.

Apple non ha ancora risposto alla nostra richiesta di commento.

La conclusione è che su iOS 11 se volete spegnere davvero Bluetooth e Wi-Fi non potete più farlo dal Control Center, ma dovete farlo dalle impostazioni.