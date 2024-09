100 donne si sono spogliate per protestare contro Trump

Foto di Lindsey Byrnes

È difficile addormentarsi alle dieci di sera di sabato, specialmente quando gli elicotteri dei servizi segreti ti passano in cerchio sopra la testa. Ma Spencer Tunica, un fotografo piuttosto noto per le sue foto di nudo di massa, è abituato a costringersi ad andare a dormire presto prima di un lavoro. Questo perché in simili occasioni, per questioni che hanno a che fare sia con l’organizzazione che con le luci, spesso si deve alzare prima dell’alba.

Il suo lavoro più recente è stato particolarmente difficile da organizzare, perfino per uno come lui che una volta ha fotografato 7000 corpi nudi a Barcellona nell’ambito di una performance artistica. Un’altra volta ha fatto spogliare 18mila modelle a Città del Messico. Ma dopotutto non aveva mai fatto niente di simile negli Stati Uniti dove, per dirla con le sue parole, “la nudità è considerata un crimine o una forma di violenza.” E alla vigilia della Republican National Convention di Cleveland, ogni corpo di polizia possibile e immaginabile stava perlustrando sia il cielo che la terra per controllare che tutto fosse sotto controllo.

E infatti la polizia è arrivata a controllare. Ma Tunick ha reagito applicando il mantra che si scrive sempre sulla mano prima di un lavoro del genere: “Calma, concentrazione, serietà.” Alla fine, dice che la polizia è rimasta impressionata dal fatto che fosse riuscito a convincere 100 donne a spogliarsi e tenere in alto dei grossi specchi per protestare contro la convention.

“Ero preoccupato che avrebbero iniziato a farmi domande, ma erano molto tranquilli,” ha detto Tunick a VICE. “Era palese che non fossero dei sostenitori di Trump.”

Tunick ha cominciato a organizzare “Everything She Says Means Everything” nel 2013—molto prima che Donald Trump fosse anche solo un possibile candidato alla nomination per il Partito Repubblicano. Anche se a suo dire il progetto era nato per protestare contro il taglio dei fondi al Planned Parenthood e che all’epoca aveva pensato che “chiunque fosse stato il candidato repubblicano sarebbe stato un imbecille,” è convinto che il modo in cui sono andate le cose gli abbia conferito ancora più significato.



Alcuni critici considerano il lavoro di Tunick poco stimolante—non è difficile spingere l’attenzione della gente su tematiche artistiche utilizzando il nudo. Parlando del perché negli ambienti artistici Tunick non ottenga riconoscimenti paragonabili alla sua fama, Slate ha descritto le sue opere come delle “trasgressioni fini a se stesse.” Altri hanno criticato l’idea che Tunick sia un uomo diventato famoso sfruttando il corpo delle donne—una critica vecchia quanto il mondo.

In ogni caso, Tunick ha un seguito molto consistente—come si è capito da quello che è successo subito dopo gli scatti e dal numero di persone che si sono subito fatte avanti per aiutarlo. Verso le nove e mezza di domenica mattina c’erano già una decina tra programmatori, fotografi, video editor e pubblicitari provenienti da posti non vicinissimi come Los Angeles e il Messico, tutti disponibili ad aiutare l’artista. Il gruppo—composto in maggioranza da donne convinte che l’arte di Tunick le aiutasse a esprimersi—ha discusso di quali immagini includere nella cartella stampa e se fosse il caso o meno di includere, oltre alle foto, altri elementi che avrebbero potuto distrarre dall’arte in sé.

“Nessuno guarda lo sfondo se davanti ci sono 100 donne bellissime,” ha detto Tunick ridendo.

Kristin Bowler è una delle persone che si sono occupate di gestire il processo di selezione delle partecipanti. Viene da Akron, in Ohio, e ha incontrato per la prima volta Tunick nel 1995, appena uscita dalla scuola d’arte, mentre attraversava Manhattan tornando a casa dal lavoro. All’epoca Tunick scattava foto di nudo e reclutava le sue modelle di persona o attraverso degli annunci. Le aveva dato un volantino e le aveva chiesto se sarebbe stata disposta a posare nuda per strada circondata da ciambelle.

“Ci è voluto un po’ perché mi convincessi a farlo,” ha ricordato. “Pensavo, ‘È il suo modo di chiedermi di uscire?’ ‘Vuole davvero farmi solo delle foto?’ ‘Che diavolo significano le ciambelle?’”

Ma il suo scetticismo si era dissipato una volta che aveva visto i lavori di Tunick. Vent’anni dopo, Bowler è quello che Tunick chiama “una collaboratrice e una musa,” oltre che la sua compagna. Ha fatto subito notare che era stata lei ad aiutarlo a scrivere la dichiarazione di intenti dietro al suo ultimo lavoro.

Anche se in passato il lavoro di Tunick non è mai stato veramente politico, questo progetto è un’eccezione. È un progetto nato per passione, finanziato interamente dall’artista perché a suo dire nessun museo avrebbe voluto averci a che fare. Ai manifestanti non è consentito avvicinarsi troppo al luogo in cui si terrà la convention repubblicana—cosa che ha già spinto l’American Civil Liberties Union ad avviare un’azione legale. In tribunale, l’ACLU ha affermato che l’amministrazione cittadina voleva tenere le manifestazioni di protesta lontano dagli occhi dei delegati repubblicani.

Il lavoro di Tunick è stato un atto di protesta contro tutto questo. Si è tenuto proprio accanto all’arena della convention e ha attirato un sacco di attenzioni.

“Oltre 1800 donne si sono registrate per partecipare al progetto, ed è una prova di quanto siano delle coraggiose guerriere dell’arte,” ha detto. “Erano pronte a entrare in una zona pericolosa e spogliarsi. È stato davvero incredibile.”

