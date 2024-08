Spigola ripiena di ‘Nduja con purè di patate

“Il ripieno di Nduja è geniale.”

Porzioni: 2

Ingredienti

Per la salsa di pomodoro:

15 ml di olio d’oliva

1 cipolla, tagliato a dadini

5-6 spicchi d’aglio

2 lattine da 500 g di pomodori pelati

Sale, a piacere

1 g di zucchero

Aceto, a piacere

2 peperoncini chipotle secchi

Per il purè di patate:

2 patate medie

50 ml di olio d’oliva o burro, a piacere

Per la spigola:

2 filetti di spigola

2 fettine di ‘Nduja, un po’ più piccole della lunghezza dei filetti

Olio, per la cottura

Sale, a piacere

Salsa di pomodoro, preparato precedentemente

Purè di patate, preparato precedentemente

1 manciata di chorizo, tagliato a dadini

1 manciata di piselli

mezzo limone, succo

Preparazione

1) Per la salsa di pomodoro: in una padella, versa l’olio. Una volta diventato caldo, metti la cipolla e fai cuocere a fuoco basso fino a doratura. Aggiungi aglio e pomodori pelati, mantieni il fuoco basso in modo che l’aglio non si bruci e diventi amaro. Una volta che la salsa inizia a gorgogliare, aggiungi sale a piacere, zucchero e una spruzzata di aceto. Nel corso del tempo, questi bilanceranno l’acidità dei pomodori. Ora, aggiungi anche un paio di peperoncini secchi chipotle. Lascia cuocere la salsa al massimo per 2 ore a fuoco molto basso, fino a quando sarà più densa e morbida.

2) Per il purè di patate: metti nel forno a microonde un paio di patate. Una volta ben cotte, togli la pelle e schiacciale con una forchetta. Il vantaggio di cuocere a microonde le patate con la buccia è risulteranno secche, senza l’uso di olio o burro. Poco prima di servirle, montale con olio d’oliva o burro. Suggerimento: se stai facendo bollire le patate, tagliale a fette prima di metterle nell’acqua. Quest’operazione faciliterà il rilascio dell’amido prima della cottura, così si cucineranno più velocemente. Fai però attenzione a non far bollire l’acqua, potrebbe far squagliare le patate.

3) Per la spigola: fai un taglio orizzontale privo di pelle del filetto di pesce, senza attraversarlo, in modo da creare un lembo. Poi, fai un taglio più piccolo nella direzione opposta, così da aprire il filetto come un libro. Metti una fettina sottile di ‘Nduja all’interno dei tagli. Le sua consistenza appiccicosa sigillerà i bordi quando li chiuderai.

4) Riscalda una padella antiaderente, finché non sarà bollente. Condisci con olio e sale la pelle del pesce e premi delicatamente il filetto di pesce contro il metallo rovente. Non avere paura dello sfrigolio, se non fai aderire bene il filetto per i primi trenta secondi, la pelle si restringerà a causa del calore e otterrai un pezzo di pesce piegato. Successivamente abbassa il fuoco. L’idea è quella rendere la pelle croccante con l’alta temperatura, mentre la polpa del pesce dovrà cuocere lentamente per non farla indurire. Questo ti dà anche più controllo e renderà meno probabile una cottura eccessiva. Quando resterà solo un pezzettino di polpa cruda in cima al filetto, giralo. Non appena toccherà la padella, sarà pronto.

5) Rimuovi la spigola mantenendola calda. Alza il fuoco sotto la padella e metti il chorizo a dadini. Quando inizierai a sentire lo sfrigolio, aggiungi una cucchiaiata di salsa di pomodoro, piselli e succo di limone.

6) Disponi la spigola sulla parte superiore del purè e la restante salsa come farebbe il tuo chef preferito, prenditi il tempo di scattare almeno sei fotografie dei tuoi sforzi con il tuo iPhone. Ricorda, potrebbe essere delizioso, ma se non lo posti su Instagram, è come se non fosse mai esistito.