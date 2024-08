Questa azienda vuole catapultare i razzi nello spazio

Negli ultimi anni, SpaceX ha dominato il settore dello spazio con la sua technologia di missili riutilizzabili e ha ridotto drasticamente il costo del lancio di satelliti in orbita.



Jonathan Laney, un fondatore seriale di startup, vuole che i viaggi nello spazio diventino ancora più economici, riducendo i costi di un lancio da decine di milioni a 500.000 dollari. Il suo piano? Usare una centrifuga gigante per catapultare i missili in orbita.

Videos by VICE

Questa è l’idea dietro SpinLaunch, una compagnia che Laney ha fondato in segreto nel 2014. La compagnia vuole costruire questa centrifuga che sfrutta il momento angolare per mandare i carichi in orbita senza propellente. In alternativa, la centrifuga potrebbe essere usata per lanciare dei piccoli razzi a grandi altitudini dove potrebbero usare i propulsori raggiungere l’orbita eliminando il bisogno di carburante nella fase intensiva iniziale.

“Dall’inizio dell’esplorazione spaziale, i razzi sono stati l’unico modo per accedere allo spazio” ha detto Laney a TechCrunch. “In 70 anni, la tecnologia ha fatto solo dei piccoli passi in avanti. Per commercializzare e industrializzare davvero il settore, abbiamo bisogno di tecnologie 10 volte più sofisticate.”

Prima dell’articolo di giovedì di TechCrunch, si sapeva poco niente di SpinLaunch. Il sito della compagnia è protetto da password e nella sezione ‘job’ del sito si parla in termini vaghi di una “startup emergente nel campo dei lanci spaziali.”

Un’idea di villaggio lunare. Immagine: NASA

Non è chiaro quanto la compagnia abbia davvero incrementato la portata tecnologica dei suoi prodotti. Yaney ha detto a TechCrunch che “la tecnologia principale è stata sviluppata e testata, e la maggior parte dei rischi si sono attenuati.” Nonostante ciò, la compagnia non ha fornito foto dei prototipi che avrebbe creato, soltanto un mock-up della sua futura fabbrica.

La priorità, ora, è cercare i soldi per costruire la grossa centrifuga.

SpinLaunch ha cercato di raccogliere 10 milioni di fondi negli ultimi 4 anni e ora sta cercando di ottenerne altri 30 in una raccolta fondi di serie A. Una fattura è stata introdotta al senato di stato delle Hawaii il mese scorso che avrebbe fornito alla compagnia $25 milioni in bond per aiutarla a costruire il suo sistema di lanci satellitari.

Anche se la compagnia ha ottenuto i capitali necessari per finanziare il progetto, sta cercando di risolvere le difficoltà tecniche. La NASA ha testato un numero infinito di acceleratori diversi nel corso dei decenni, ma nessuno di loro aveva considerato l’ipotesi di renderli un sistema di lancio vero e proprio. Inoltre, alcuni fisici intervistati da TechCrunch sostengono che il carico avrà probabilmente molte difficoltà nell’affrontare la resistenza dell’aria una volta lanciato nell’atmosfera. Lanciarlo con una centrifuga superpotente potrebbe essere come scaraventarla contro un muro.

Comunque, ridurre il costo di accesso all’orbita sotto il milione di dollari potrebbe essere una grossa rivoluzione per l’industria spaziale — e poi nessuno ha mai detto che navigare nello spazio sarebbe stato semplice.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.