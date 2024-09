Lo spray che ritarda l’eiaculazione funziona davvero?

Quanto dura a letto il maschio medio? Gli scienziati, sempre sul pezzo, hanno munito centinaia di uomini etero di cronometro e hanno scoperto che—dalla penetrazione all’orgasmo—la media è di soli cinque minuti e mezzo.

Per molti di loro (e le loro partner), non è nemmeno lontanamente abbastanza. Secondo uno studio in cui alle coppie veniva chiesto di stimare la durata ideale dell’atto sessuale, per gli uomini sarebbero 18 minuti. E per le donne 14.

Ma tutti quelli che non sono soddisfatti delle loro prestazioni, cosa possono fare per durare di più? Di certo sul mercato ci sono molte sedicenti soluzioni, e tra queste gli “spray ritardanti” sono i più popolari. Sono prodotti che riducono temporaneamente la sensibilità del pene per aumentare il tempo necessario a raggiungere l’orgasmo.

Negli ultimi anni gli spray ritardanti si sono diffusi, seppur senza clamore. In effetti, ora sono così popolari che una ricerca veloce solo su Amazon dà più di 300 risultati. Tra cui alcuni dai nomi provocanti: “Do Me Long and Hard,” “Stud 100” e “Fuck Forever”.

La grande domanda che incombe su tutti questi prodotti, però, è se funzionano davvero. Fino a poco tempo fa era difficile dirlo, dato che nessuno era stato sottoposto a test clinici (se non in modo traverso). Fortunatamente, però, quest’anno è stato pubblicato uno studio condotto dalla ricercatrice Kristen Mark e dal sessuologo Ian Kerner, focalizzato su uno degli spray più popolari. Secondo questo studio, gli spray non solo possono aumentare la durata dell’atto, ma anche rendere l’esperienza migliore per entrambi i partner.

Il trial clinico di Mark e Kerner riguardava uno spray specifico, il Promescent, un prodotto a base di lidocaina da spruzzare sul pene dieci minuti prima dell’atto. Novantuno uomini hanno preso parte al trial; di questi molti erano eterosessuali e avevano più di quarant’anni. Dovevano cominciare con tre spruzzate (da 10mg di lidocaina l’una), ma potevano regolarsi autonomamente.

Tutti questi uomini soffrivano di eiaculazione precoce soggettiva, ovvero non erano tecnicamente affetti da eiaculazione precoce ma pensavano di non durare abbastanza e lo vivevano come un problema. Per inciso, si parla di eiaculazione precoce a livello patologico quando l’eiaculazione avviene in meno di un minuto, a volte anche prima della penetrazione. Gli uomini che hanno preso parte a questo studio avevano dichiarato di durare meno di sei minuti, il che li rende “normali” (ricordate, la media è di cinque minuti e mezzo).

A tutti questi uomini è stato chiesto di usare il Promescent una rapporto sì e uno no, per un periodo di due settimane. Ogni giorno i partecipanti dovevano compilare un questionario online sulla loro vita sessuale.

Nel corso delle due settimane, questi uomini duravano 6,8 minuti in media quando non usavano lo spray. E quando lo usavano, duravano in media 11,2 minuti—il 65 percento in più.

L’uso dello spray era anche collegato a maggiori possibilità di raggiungere l’orgasmo per entrambi i partner: senza, entrambi i partner arrivavano all’orgasmo solo nel 44 percento dei casi; con, nel 66 percento.

Molti (il 72 percento) hanno dichiarato che il prodotto ha avuto un impatto positivo sulla loro vita sessuale, e che (58 percento) non ha causato interruzioni significative nell’atto.

Perciò, lo studio dimostrerebbe che gli spray ritardanti possono davvero aumentare la potenza sessuale e che possono migliorare l’esperienza per entrambi i partner.

Sembra tutto molto bello, ma ci sono un paio di cose da tenere in considerazione. Anzitutto, che lo studio ha testato un solo spray ritardante. Perciò non possiamo dire se le centinaia presenti sul mercato funzionino. Non tutti hanno gli stessi principi attivi, e anche considerando solo gli spray alla lidocaina, le concentrazioni variano in modo significativo.

E poi, anche se molti uomini hanno risposto positivamente all’uso dello spray, una certa fetta (il 13 percento) ha riscontrato un impatto negativo sulla sua vita sessuale. Sfortunatamente, gli studiosi non hanno indagato sui contro, ma quel che è certo è che questo ci dice che lo spray non è per tutti. Se scopri che non fa per te, o non ti va di togliere sensibilità al tuo pene, hai a disposizione altre opzioni, per esempio gli esercizi di Kegel e la tecnica stop-start.

Detto questo, se non sei felice delle tue prestazioni, questa ricerca suggerisce che gli spray ritardanti potrebbero essere una risposta. In ogni caso, prima di entrare nel panico, fai un passo indietro e pensa che probabilmente sei nella norma, e non dovresti sentirti inadeguato.

Potrebbe anche essere il caso di riesaminare i motivi per cui vuoi durare di più. Per esempio, vuoi “competere” con i canoni stabiliti dai porno? Se è così, il problema sta nella tua percezione. Ricordati che il sesso dei porno non è il sesso della realtà, e che se setti l’asticella troppo in alto non sarai mai soddisfatto. Comunque, se il motivo per cui vuoi durare di più è, per esempio, che ti sta a cuore che l’altra persona raggiunga l’orgasmo, allora hai delle buone ragioni per vagliare tutte le opzioni.

