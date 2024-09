Le persone con il feticismo degli sputi e della saliva

Oggi anche la più platonica delle secrezioni orali è diventata osé

Scoprire che mi piaceva lo sputo è stata una di quelle cose che ti cambiano la vita, come decidere che non voglio figli o di investire in un piano pensionistico. Ha iniziato a farsi strada nei momenti più intimi in modo innocente—un bacio prolungato oltre il limite qui, un po’ di saliva in eccesso lì—prima di raggiungere il picco, in modo trionfale, durante il miglior appuntamento a cui sia mai stata, in cui io e uno chef vegano abbiamo passato la serata in un pub di Londra a sputarci rum e coca l’uno nella bocca dell’altra come due pulcini appena nati disgustosamente arrapati.

Videos by VICE

A quanto pare, non sono l’unica ad abboccare alla propaganda pro-sputo: gli schermi si sono riempiti di saliva già da un po’, e già nel 2021 The Ringer ha annunciato che “Il trend popculturale più caldo dell’autunno è… sputare,” facendo riferimento a scene di Dune e Ted Lasso, tra le altre cose. A dare il via al tutto, però, è stata indubbiamente la scena dello sputo di Disobedience nel 2017: da lì si è messa in moto una lunga lista di eventi sempre più umidicci (il mio preferito è lo sputo di Carey Mulligan nel caffè di Bo Burnham in Promising Young Woman, per motivi personali.)

Oggi anche la più platonica delle secrezioni orali è diventata osé. Forse ricorderai quando il mondo è parso fermarsi perché girava voce che Harry Styles avesse sputato addosso a Chris Pine durante la premiere di Don’t Worry Darling al Festival di Cannes (anche se il fatto è stato smentito dagli agenti di entrambi). Nel frattempo, la risposta media da simp su Twitter sta velocemente passando da “calpestami” a “sputami in bocca,” e gli hashtag #spit e #spittok su TikTok sono traboccanti di contenuti, con rispettivamente 413,1 e 146,1 milioni di visualizzazioni. Insomma, viviamo nell’era dello sputo.

Come lo spitting è diventato un kink

Sputare è infrangere un grande tabù sociale. Contravvenire a una norma così radicata ti fa sentire disobbediente e ti dà una scossa di adrenalina che si traduce in eccitazione

Ma perché lo sputo ci fa venire l’acquolina? Secondo l’esperta di sesso Isabelle Uren di Bedbible parte del fascino dello spit play sta nel dare ai partner l’opportunità di esplorare dinamiche di potere differenti. “Uno dei grandi appeal psicologici dello spit play è che amplifica la dinamica dom/sub che le persone ricercano nel power play,” spiega a VICE. “Questo tipo di gioco può essere molto liberatorio e può permetterci di esplorare lati del nostro carattere con cui non siamo abituati a interagire. Una ricerca condotta dal professore di psicologia Brad Sagarin e colleghi ha anche rilevato che sia i dom che i sub possono raggiungere stati alterati di coscienza durante il gioco BDSM.” Questo forse spiega perché io, per un attimo, ho desiderato di essere un quaderno mentre guardavo la peculiare forma di power play messa in atto da Shiv su Kendall in questa deliziosa scena di Succession.

https://www.youtube.com/watch?v=s8Cewb8BdR4

Isabelle, inoltre, riconosce che sputare in genere è una cosa schifosa da fare nell’ordinaria società civile, il che lo rende ancora più affascinante in camera da letto. “Sputare è infrangere un grande tabù sociale. Contravvenire a una norma così radicata ti fa sentire disobbediente e ti dà una scossa di adrenalina che si traduce in eccitazione,” spiega. “Il nostro cervello interpreta le cose in modo diverso nel contesto del sesso e del piacere e le inibizioni tendono ad abbassarsi, quindi cose che normalmente considereremmo schifose diventano arrapanti.”

Parlando con amici, contatti di Twitter e match su Feeld, ho scoperto che siamo tutti attratti dallo sputo per motivi simili. “Per me c’entra sicuramente l’aspetto degradante e anche il fatto che è un buon lubrificante naturale,” mi dice Selene, 19 anni, che mi ha chiesto di non divulgare il suo nome completo. “E poi è divertente giocarci.”

Il ventisettenne Luke è solleticato dagli aspetti del gioco di potere e dell’umiliazione, ma lo trova anche alquanto sensuale. “A volte durante rapporti più lenti e sensuali, sputarsi in bocca a vicenda ha aggiunto un livello di intimità e connessione nella passione del momento,” ammette. “È una cosa molto attiva e coinvolgente da fare durante un rapporto. Quando una persona ti sta sopra e ti vuole sputare in bocca, mi sono sempre sentito estremamente desiderato in quel momento.”

Penny, 25 anni, concorda, conferendo allo sputo il ruolo di unificatore di violenza e passione—una cosa shakespeariana, secondo me. “Penso che sia una cosa intima in modo violento,” dice. “E c’è molta più intenzione. Quando baci una persona è un gesto ovviamente più amorevole, ma la violenza dello sputo, la sua rudezza, ha un non so che di più rivelatore e intimo.”

Spit play nei media

Ma quanto è diffusa questa pratica, ed è aumentata negli ultimi anni? Isabelle pensa che sia un kink diffuso da sempre ma ora sta vivendo un momento di particolare esposizione, aiutato dalla crescente apertura mentale verso le parafilie in generale. “Ci sono molti motivi che possono contribuire alla prevalenza dello spit play nei media. Prima di tutto, il fatto che i kink, in generale, sono diventati più mainstream,” spiega (e visto che #kinktok ha inondato i feed di TikTok con 11,5 miliardi di visualizzazione, non si sbaglia di certo). “Ci sono anche alcune cose che lo rendono più accettabile di altri kink. Non è troppo estremo o esplicito.”

Penny concorda. “È grezzo. È qualche gradino sotto al pissing. È una buona mediazione tra il pissing e, sai, robe varie con la saliva.”

Anche Selene è d’accordo che lo spitting stia andando di moda al momento, anche prima dello Spitgate. “Mi sembra di averne sentito parlare più spesso negli ultimi anni, specialmente con tutta questa gente su Twitter e TikTok che chiede alle celebrità di sputargli addosso.” Alcune star hanno accolto questo trend e hanno inserito gli sputi all’interno dei loro live—Slowthai e Yungblud sono due esempi, anche se poco sexy.

Proprio come il pegging ha rappresentato l’epoca della girlboss, mi chiedo se la pandemia globale non abbia scatenato un desiderio irrefrenabile verso un kink in grado di far rabbrividire ogni microbiologo.

Isabelle non ne è sicura. “Il COVID ha sicuramente messo la saliva sotto i riflettori, ma non so se questo abbia portato le persone a voler provare lo spit play.” (Io ero sinceramente convinta di essere sulla pista giusta.) “Di sicuro l’ha resa ancora più un tabù, e alcune persone potrebbero averlo trovato eccitante.”

Ma quindi, se ti interessa rompere questo tabù, come si fa lo spit play in sicurezza?

“Evita sempre di sputare negli occhi perché può portare a infezioni oculari,” Isabelle mette in guardia. “E poi bisogna fare regolarmente i test e assicurarsi di non avere né MST né altre malattie infettive che si possano diffondere con la saliva.”

Per mantenere il tuo sputo al sapore di caramelle e renderlo in generale il più piacevole possibile per l’altra persona devi prenderti cura dei denti. “Non lesinare sulla salute dentale per un’esperienza più piacevole possibile e per limitare il trasferimento di batteri dannosi,” spiega Isabelle.

https://www.tiktok.com/@htxesteph/video/7141654148268805419?_t=8W96kYrLKqr&_r=1

All’incrocio di due trend di TikTok troviamo le ragazze WitchTok che, ovviamente, ora dicono che sputare in bocca o farsi sputare in bocca durante un rapporto sessuale, può essere usato come incantesimo per far diventare l’altra persona dipendente da te. Ma al di là delle dubbie prove di ciò, è importante essere sicuri di non usare lo spit play soltanto per partecipare a un trend virale, e che entrambe le persone diano il consenso in maniera convinta e informata. “È consigliabile anche parlare apertamente dei propri limiti, per sapere su quali parti del corpo si può sputare e quali sono off limits,” dice Isabelle. “E, ovviamente, scegliete una parola di sicurezza per interrompere il gioco non appena una persona si sente a disagio.”

La settimana prossima esco con una persona nuova, quindi provo a tastare il terreno parlando di spit play via chat. “sembra eccitante,” risponde in minuscolo mentre io sto già sbavando. “sto passeggiando per il quartiere con un’erezione mega visibile.” Le previsioni per il nostro appuntamento danno pioggia abbondante.