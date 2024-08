Cosa è successo dopo la notizia dello squalo in decomposizione di Melbourne

Qualche giorno fa su VICE abbiamo pubblicato un articolo su uno squalo bianco in decomposizione in un parco abbandonato alle porte di Melbourne. Don Kransky, il giornalista che ha scritto il pezzo, ha visitato il sito ed è riuscito a scattare alcune foto dell’animale, originariamente rimasto incastrato in una rete da pesca al largo della costa Australiana nel 1998.



Oggi, questa specie di opera di Damien Hirst incustodita è sulle bocche di tutti in zona—e il parco abbandonato, che aveva chiuso i battenti circa sei anni fa, è stato invaso da orde di curiosi. L’entusiasmo per l’attrazione è stato tale che la polizia ha diffuso un comunicato ufficiale in cui invita i cittadini a stare lontani dal sito, e i titolari del parco hanno disposto un servizio di vigilanza per allontanare gli estranei.

“La polizia è al corrente dell’esistenza di questo gigante squalo bianco in una vasca di formaldeide in un sito abbandonato a Bass,” si legge nel comunicato, pubblicato da Eyewatch—Bass Coast Police Service Area Facebook lo scorso venerdì. “Abbiamo appreso che molti si stanno recando sul posto per osservarlo. Tenete a mente, tuttavia, che il sito è proprietà privata. Il nostro consiglio è quindi di non visitare l’area, poiché c’è il rischio di essere accusati di violazione di proprietà privata.”

Ma la questione legale non è l’unico rischio. La formaldeide verdastra in cui galleggia l’animale è descritta dall’Agency for Toxic Substances & Disease Registry come “un gas incolore, altamente tossico e infiammabile a temperatura ambiente che è generalmente utilizzato in una soluzione acquea stabilizzata con del metanolo (formalina). L’esposizione alla formaldeide avviene principalmente per inalazione, o per contatto con occhi o pelle. La formaldeide viene assorbita dai polmoni, dal tratto gastrointestinale e, in misura minore, dalla pelle.” L’esposizione alla sostanza potrebbe provocare bronchite, polmonite o dermatite e nei casi di contatto con gli occhi, anche cecità. In aree chiuse o poco ventilate, le esalazioni potrebbero causare asfissia e anche morte.

Anche per questo motivo, i titolari del parco hanno deciso di donare l’animale a un vicino museo, Crystal World, specializzato in cristalli, fossili, gemme, meteoriti e minerali. La richiesta sarebbe arrivata dal museo stesso, ma secondo fonti interne sarebbero necessari almeno sei mesi per organizzare il trasferimento. Lo squalo verrà “ripulito e sistemato, così come verrà sistemata la vasca, in modo che l’animale possa essere esposto a Crystal World a scopo educativo—lo stesso con cui era stata inizialmente inserita nel parco.”

Tra le altre cose, i titolari del parco hanno spiegato che il nome dell’animale è Rosie.

