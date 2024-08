Sriracha fatta in casa

Porzioni: 5 barattoli

Preparazione: 25 minuti

Totale: 25 minuti

Ingredienti per la Sriracha homemade

2,25 kg di peperoncini rossi (vanno bene i Jalapeno, Fresno o Serrano)

5 cucchiai di sale marino

225 g d’aglio

10-15 cucchiai di zucchero (scegliete voi se di canna, palma o granulare, in base ai vostri gusti)

1-2 cucchiai di salsa di pesce (facoltativa)

Preparazione

1. Inizia lavando e pulendo bene i peperoncini. Tagliali e scarta le parti finali verdi. Unisci quindi i pezzi di peperoncino al sale, all’aglio e alla salsa di pesce (se la vuoi aggiungere), in una planetaria, azionandola per 30 secondi-1 minuto, fino a amalgamazione.

2. Adesso è ora di passare alla fermentazione. Versa tutta la purea creata in un barattolo grande, chiudendolo bene. Lascia riposare a temperatura ambiente (ma lontano dalla luce diretta del sole), per 10-15 giorni o più, se preferisci ottenere un sapore più forte. Consiglio: lasciate fermentare in una credenza. Si tratta di un processo di lattofermentazione, quindi più a lungo lascerai riposare, più acida risulterà la sriracha.

3. Finita la fermentazione, prendi la purea di peperoncini e filtrala con uno scolino a maglia fine per liberarti dei semi e delle bucce. Unisci quindi il tutto allo zucchero e versa in una pentola. Cuoci per per 1-2 minuti, poi imbottiglia. La sriracha imbottigliata può durare anche un anno, però ricordati di metterla nel frigo una volta aperta.

Tratto da: How-To: Make Your Own Sriracha