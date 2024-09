Sta arrivando il documentario di Noisey sulla nuova scena rap italiana

Dalle periferie di Milano al centro di Roma i protagonisti della nuova scuola macinano ogni giorno milioni di visualizzazioni. Abbiamo messo in carica le batterie delle videocamere e siamo partiti per un viaggio che ci ha portato da Secondigliano a Parigi, direttamente nello studio di Lacrim, passando per gli uffici di Universal e per il quartier generale della Dark Polo Gang, a Roma.

Il racconto di questa avventura potrete guardarlo a partire da settimana prossima, ma qui sopra c’è già un piccolo assaggio di quello che vi aspetta. Abbiamo deciso di chiamare questa serie La Nuova Scuola perché i protagonisti della scena rap italiana sono riusciti, in poco più di due anni, a costruire una realtà capace di rivoluzionare il mercato discografico, pur ignorandone tutti i canali tradizionali.

