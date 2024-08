Sta per arrivare un episodio di ‘The Big Bang Theory’ a tema Bitcoin, AIUTO

Chiudete gli occhi e pensate alla parola “insopportabile,” cosa vi viene in mente? Per quanto mi riguarda, due cose: gli espertoni di Bitcoin e The Big Bang Theory.

Visto che è evidente che, infine, siamo stati abbandonati da qualsiasi tipo di forza sovrannaturale che in passato ci ha salvato dalla completa distruzione, la prossima settimana andrà in onda un intero episodio di The Big Bang Theory dedicati ai Bitcoin.

Secondo una clip promozionale dell’episodio che sta girando online, i protagonisti della serie si ritrovano shockati a scoprire che la valuta digitale vale oggi “5.000 dollari,” una cifra già assurdamente obsoleta con l’episodio in uscita la prossima settimana. La squadra si ricorda di aver minato alcuni Bitcoin diversi anni fa, e che ora, quindi, sono ricchi.

L’uomo con gli occhiali chiede a quello con la felpa (non mi ricordo i nomi) su cosa spenderà i suoi Bitcoin (il che è particolarmente divertente perché a livello pratico è quasi impossibile acquistare qualsiasi cosa di concreto con i Bitcoin) e l’uomo con la felpa risponde, “Una tigre.” Simpaticoni!

Le cose si fanno leggermente più interessanti quando l’uomo con il maglione nei pantaloni (forse per differenziarlo dal tipo con il maglione normale? Approfondirò.) si rende conto che il loro portafoglio Bitcoin è… vuoto. Sheldon, un tipo di cui non so bene perché conosco il nome, sembra sapere dove sono finiti quei soldi, ma per qualche motivo deve fare lo stronzo e con i suoi amici e non glielo vuole dire.

Mi piace immagine che Sheldon sia un hacker di criptovalute, e che l’episodio si concluda con lui che vola verso Malta per non farsi vedere mai più, mentre i suoi amici litigano su Reddit per capire chi abbia rubato i loro Bitcoin.

Più probabilmente, però, l’episodio non farà altro che accennare al mondo dei Bitcoin descrivendolo come un investimento rischioso ma potenzialmente magico per i milioni di americani medi che guardano The Big Bang Theory, il che sembra completamente ragionevole e assolutamente non in grado di portare a qualche tipo di apocalisse finanziaria.

In ogni caso, sembra che tutto ciò stia succedendo. Come siamo finiti qui? E dove ci stiamo dirigendo, come società?

Non lo so, semplicemente non lo so.



