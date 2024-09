Stai per farti di LSD per la prima volta? Leggi questa guida del 1967

Farsi di acidi a New York è una pessima idea.

Questo, secondo Session Games People Play, un manuale onesto e completamente non-sense scritto nel 1967 e che parla di cosa aspettarsi quando il dietilamide dell’acido lisergico comincia a fare effetto. Il manuale è stato scritto da Lisa Bieberman, una donna che Timothy Leary una volta ha definito come “la suora vigilante dei bassifondi psichedelici,” e “un’autentica anarchica americana, anti-conformista e… pura essenza paranoico eccentrica.”

Cinquant’anni dopo, il manuale di Bieberman è uno spasso da rileggere per il suo uso risoluto dello slang Hippie dei tempi e, per certi versi, funziona davvero come buon manuale di comportamento per chi assume LSD. Anche se le pratiche per evitare danni seri sono diventate più sofisticate nel corso degli ultimi 50 anni, ci sono ancora un po’ di cose che possiamo imparare dalla guida di Bieberman.

