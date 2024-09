Come cambia il tuo quartiere quando arrivano i tossicodipendenti in cerca della dose

Istedgade è una via lunga poco più di un chilometro, ma è sede di due estremi sociali. C’è la parte ‘gentrificata’, piena di famigliole giovani col passeggino e bevitori di flat white da passeggio, e poi c’è l’altra parte—quella più cupa, dove le prostitute aspettano agli angoli e i tossicodipendenti si bucano negli androni.

La strada, nel quartiere centrale di Vesterbro, è il mercato della droga più grande della Danimaca. Poco lontano ci sono anche il Mændenes Hjem, un rifugio per senzatetto, e due stanze del buco permanenti, lo Skyen (“La nuvola”) e il più recente H17.

Nel 2013, dopo l’apertura del primo centro, il fotografo Casper Christoffersen ha iniziato a fotografare il quartiere e le persone che incontrava tra le sue vie. Guardandole oggi, è chiaro quanto tutta la zona sia cambiata da quando il consumo di eroina si è parzialmente spostato dalla strada.

“Vivo a due minuti dal Mændenes Hjem, e una volta trovavo sotto casa aghi e altri rifiuti praticamente ogni mattina. Ora non succede quasi più. Ma se conosci un po’ il quartiere capisci che il cambio non è totale,” dice.

Le cosiddette “stanze del buco” sono spazi in cui i tossicodipendenti possono fare uso di droghe sotto supervisione, senza il rischio di morire di overdose, essere derubati o morire di freddo. Dall’apertura la presenza di aghi e siringhe nei vicoli e sottoscala si è notevolmente ridotta, ma per contro è aumentata quella dei tossicodipendenti, che arrivano da ogni parte della città richiamati dalla popolarità dello Skyen e l’H17.

Lasse Glavind ha vissuto per anni accanto al Mændenes Hje ed è stato uno dei residenti che hanno insistito maggiormente per l’apertura di stanze del buco in zona. Per lui la situazione di prima era “apocalittica,” ma riconosce anche che il successo dello Skyen non ha reso la vita di quartiere esattamente più facile.

“Prima sotto casa trovavo persone coi pantaloni calati che si bucavano,” dice. “Oggi succede molto meno, ma allo stesso tempo il numero di tossicodipendenti è aumentato. Ora è una specie di fabbrica del buco.”

Michael Lodberg Olsen è un attivista e promotore di Fixelancen—un’ex ambulanza trasformata nella prima stanza del buco mobile del Paese. Secondo Michael i consumatori di Vesterbro sarebbero circa 800. Ma allo Skye i consumatori registrati sono 3800, e arrivano anche da altre zone della città. Michael e Lasse concordano su un punto: sarebbe stato meglio distribuire i centri così da coprire meglio la città e non concentrare i consumi in una sola area.

Tutte le foto di Casper Christoffersen

“Inoltre i consumatori hanno storie e background diversi, e mettere insieme così tante persone vulnerabili in un posto così piccolo non può che causare tensioni,” mi spiega Michael.

“In quanto residente non ho problemi a riconoscere che la zona è fatta di contrasti sociali, ma è spiazzante vedere gente che beve in ristoranti trendy mentre fuori i membri più dimenticati della società sono disperatamente alla ricerca di una dose,” aggiunge Casper Christoffersen, che ha scattato la maggior parte delle foto mentre andava e tornava dal lavoro.

“Dopo un po’ inizi a riconoscere le persone e vedi che per quanto siano difficili le loro vite, riescono comunque a divertirsi. Questo è un altro aspetto che volevo evidenziare con le mie foto. Uno che si gode l’estate dopo essersi fatto una dose, una coppia che fa una sveltina dietro un container e un altro che sale su una moto della polizia per il tempo di uno scatto—anche queste scene sono parte della vita quotidiana del quartiere.”

Michael Lodberg Olsen conosce molto bene Vesterbro e i tossicodipendenti della zona. Le didascalie a queste foto di Casper Christoffersen del 2013 sono sue.

“Begli ultimi anni il consumo di droga in zona è peggiorato. In parte perché la cocaina è diventata molto più comune, e in parte perché le stanze del buco fungono da richiamo.”

“Una volta il centro di Vesterbro appariva così. Secondo la nettezza urbana, dall’apertura dei centri la presenza di questi e altri rifiuti legati al consumo di droga si è ridotta dell’80 percento.”

“Quando è bel tempo, molti tossicodipendenti si godono una birra al sole. Ma spesso si bucano anche direttamente in strada—motivo per cui sarebbe utile se le stanze del buco avessero anche una parte esterna.”

“Quando esci dalla parte posteriore della stazione, entri diretto nel cuore del mercato della droga cittadino. Ogni tanto capita di trovare anche anziani che vendono medicinali al miglior offerente.”

“Oggi il Mændenes Hjem è molto più frequentato, perché lo Skyen attira molti tossicodipendenti. Il nuovo centro, l’H17, ha aiutato a contenere la presenza.”

“Non sono così sicuro che la polizia gradirebbe.”