Ascoltatevi Young Dolph prima di fare la figura degli stupidi

La settimana scorsa Young Dolph ha pubblicato una canzone intitolata “Bagg” con il featuring di Lil Yachty e annunciato l’uscita del suo prossimo mixtape Gelato, il suo quinto progetto in meno di un anno. “Bagg” è esattamente quello a cui Dolph ci ha abituati, descritta dall’artista stesso come “l’ode di un ragazzo di strada alle cose belle della vita. È una canzone presa bene da club. È un pezzo folle, pieno di energia”. Non racconta balle.

Nonostante questa bellissima notizia, molti di voi non hanno ancora ascoltato questa canzone e probabilmente nemmeno metà delle bombe che ha sganciato nel corso di quest’anno, come abbiamo potuto notare nelle vostre Classifiche Di Fine Anno (che, ricordiamo, hanno rotto il cazzo—leggi qua la nostra). Young Dolph è un rapper di Memphis, Tennessee, protetto di Gucci Mane, che si fa notare per il suo stile diretto e secco nel mare di rapper super melodici dell’ondata attuale. Al di là dei fantastici versi su pezzi come “Cut It” di OT Genasis e “Bling Blaww Burr” di Gucci, ha pubblicato quattro progetti (King of Memphis, Bosses Up, Bosses and Shooters, Rich Crack Baby) che meritano una menzione speciale dopo un anno di longform sul rap. Dolph non solo spicca sul rumore di fondo grazie alla sua musica; offre una prospettiva sulle verità del mondo. Per quanto ognuna di queste ultime uscite funga da testimonianza di quanto Dolph sia stato sottovalutato negli ultimi 12 mesi, è la prima di queste, King of Memphis, che illustra più chiaramente di tutte il suo percorso.

Fin dall’inizio dell’intro “Facts”, prodotta da Mike Will Made It e Resource, si capisce immediatamente che non riuscirete a premere stop prima della fine del tape. Il testo è grandioso, ogni verso arricchito da un gancio che fa capire esattamente chi è che cosa vuole dire:

“Young nigga blessed

I feel like everyday God’s putting me through a test

Since I was 17 I ain’t been able to get no rest

Bill time coming up, and guess who’s payin’ the rent?”

Il resto dell’album, con tracce prodotte da Zaytoven, Nard & B e una pletora di altri grandi nomi della trap, non è da meno. Seguiamo Dolph mentre riflette sul suo passato, si vanta dei suoi progressi, e sogna il meglio per il futuro. Il tutto ricorda Thug Motivation:101, una dimostrazione di sicurezza e fiducia in se stessi da cui tutti dovremmo imparare. Arrivato a metà non sei sicuro se l’album sia composto da canzoni o discorsi motivazionali. Le punchline sembrano più mantra concepiti da un yogi o un maestro di autoaiuto. Rinfranca l’anima e aumenta la motivazione come poche altre opere d’arte—che si tratti di musica o altro.

Ci sono troppe tracce bomba per sceglierne una in particolare. Il bangerone da club “Let Me See It” è vicino a “Facts”, con una seconda strofa che ci racconta un tour di vari strip bar in giro per tutti gli USA. “Royalty” ci racconta come si sta quando ci si sente un re. Versi come “Il mio bis-bisnonno era uno schiavo” e “Vado sempre verso i soldi, non mi chiedere dove sto andando” ci danno un’ampia visione della mentalità con cui Dolph affronta la sua vita quotidiana e ci fanno capire in un certo senso come è cresciuto. Un’altra canzone eccezionale è “USA”, una riflessione sul suo passato, le opportunità che ha avuto e la forza che ha dovuto impiegare per sfruttarle:

“Drop a four in the Faygo

Remember all them days we had to eat hot dogs and potatoes?

Ain’t no love in the streets, man

Come take a walk in these Givenchys on my feet, man

You ever been so hungry you couldn’t go to sleep, man?”

Trovare lati negativi in King of Memphis è una missione complicata. Non perché non ce ne siano, ma si contano sulle dita di una mano. Ci sono vari punti dell’album che possono essere individuati come fondamentali, ma la più grande forza di Dolph è quella di dire la Verità. King of Memphis è un’unica, grandiosa presentazione della Verità, il che basta a renderlo un progetto speciale. Ma cos’è la Verità? Be’, ci sono le verità, cose in cui ci si può riconoscere, esperienze che abbiamo vissuto e che vari artisti riescono a comunicare. Queste affondano le radici nella prospettiva e nell’esperienza, cambiano a seconda della provenienza, dell’educazione e delle esperienze vissute. Ma poi c’è la Verità, e la Verità è una forza più rara. Non importa come venga presentata, colpisce chiunque l’ascolti. I dettagli non contano, la Verità non sta nei particolari, ma viene percepita perfettamente per quello che è. La classe economica o il background sociale e razziale non ci hanno nulla a che vedere. Questo è uno dei principali motivi per cui fa così paura.

Il pubblico di massa non è abituato a sentire la Verità. Di solito, quando viene pronunciata, la reazione è imprevedibile, e come per molte cose a cui non siamo abituati, può portare a opposizione e paura. Non ha a che fare tanto con la Verità in sé, ma con quello che implica il conoscerla. A volte devi accettare il fatto che tutto quello che credevi è sbagliato e che le idee che avevi su persone, luoghi e situazioni devono cambiare. Molte persone, a causa di varie circostanze, devono venire a patti con la Verità prima di altre. Alcune non sono mai costrette ad accettarla e scelgono di rimanere all’interno della propria bolla, rifiutando di vedere il mondo per quello che è. È molto più facile non cambiare mai e non sforzarsi per migliorare, molti si impegnano per tenere gli occhi chiusi. Ma la Verità non si può ignorare per sempre. Perché la Verità è lì, irremovibile. Non puoi essere la versione migliore di te stesso reprimendo forze fuori dal tuo controllo. Devi accettare, adattarti, muoverti in avanti lungo il sentiero migliore che puoi concepire per te stesso. King of Memphis è un esempio di quello che succede quando questa strategia funziona veramente bene.

I dettagli di King of Memphis si inseriscono in un certo stile di vita, ma la Verità si inserisce in qualcosa di molto più grande. Quando Dolph parla della sua uscita dalla povertà, delle sue battaglie contro le dipendenze e del suo successo economico, la Verità di cui parla è la celebrazione della forza con cui si superano le circostanze avverse e ci si migliora, sperando di diventare un giorno la persona che si ha sempre sognato di diventare. Come si fa a non riconoscersi in questo?

King of Memphis è un’ode alle aspirazioni di tutti noi—non necessariamente la versione perfetta di noi stessi, ma la più completa, con una comprensione profonda di dove e come possiamo migliorarci. Probabilmente alcuni ascolti di King of Memphis non cambieranno drasticamente la tua vita, ma ti faranno ricordare qual è la Verità della vita e quali sono le tue capacità di avere successo. Puoi muovere le montagne, puoi tagliare a metà il cielo. Forse sei solo capace di alzarti la mattina e deviare per un altro giorno tutta la merda che la vita ti getta addosso. C’è una bellezza particolare nella musica che fotografa dei momenti e sentimenti speciali, ma che dire della musica che parla di ciò che tutti noi dobbiamo affrontare tutti i giorni? Abbiamo tutti esperienze diverse con l’amore, la solitudine, i sentimenti che tutti proviamo e che rendono difficile l’esistenza. Ma ciò che ci unisce è la lotta, il dolore e il desiderio di migliorare. A volte anche solo stare al mondo è qualcosa di cui andare orgogliosi, ma nessuno di noi vuole che questa sia la base del nostro successo. L’unica cosa che tutti gli esseri umani hanno in comune è volere di più. Ed è questo che esprimono King of Memphis e Young Dolph.

