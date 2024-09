10 status sulle matite copiative che ti faranno perdere la fiducia nell’umanità

In principio era la matita umettata. Ve la ricordate? Nel 2013 Beppe Grillo in persona aveva consigliato di “cucciare la matita” copiativa al seggio—una pratica che sarebbe stata addirittura sdoganata da una sentenza del Consiglio di Stato—in modo da rendere indelebile il segno sulla scheda elettorale e scoraggiare i brogli.

Si trattava, ovviamente, di una cazzata. Come hanno cercato di spiegare svariati articoli—Wikipedia compresa—all’anima di grafite della matita copiativa “vengono addizionati diversi pigmenti, alcuni solubili, altri insolubili in acqua”; la cancellazione dunque è possibile solo parzialmente, perché “anche quando la gomma rimuove la grafite, i pigmenti colorati rimangono.” Non solo ciucciare la matita non serve a nulla, dunque; è pure anti-igienico.

All’epoca comunque tutti ci avevamo riso sopra, e poi era morta lì. Ma oggi—praticamente non appena sono state aperte le urne—le matite copiative sono tornate di nuovo al centro della scena.

Videos by VICE

In un seggio di Gela le votazioni si sono fermate per le proteste di una cittadina che, munita di gomma da cancellare, avrebbe “dimostrato” che la matita non era del tutto indelebile. Più o meno lo stesso è successo in alcuni seggi a Roma e Napoli, dove è stata persino chiamata la polizia.

Tuttavia, è sui social che si è sollevata un’ondata di paranoia tale da far impallidire qualsiasi racconto di Philip K. Dick. Da qualche ora infatti girano appelli di ogni tipo, inviti a portare gomme da cancellare ai seggi e teorie del complotto per tutti i gusti. Ho raccolto i dieci status più esplicativi sul tema che ho trovato su Facebook.

1. #PIEROCONLAMATITACOPIATIVA

Non posso che iniziare dalla madre di tutti gli status sulle matite, quello di Piero Pelù. Qualcuno ha pure messo in vendita il reclamo su Ebay.

2. “PAZZESCO!!!”

Quando si tratta di diffondere informazioni verificate e rassenare gli animi in qualità di leader politico, Matteo Salvini è sempre in prima linea—nel fare l’esatto opposto.

3. ++++ABBIAMO POCO TEMPO++++

+++MASSIMA CONDIVISIONE PER UNA NOTIZIA DEL TUTTO INESISTENTE!1+++

4. DA DOVE ARRIVANO QUESTE MATITE? EH?



Spoiler: da qui.

5. POPOLO, NON È UNO SCHERZO



6. MASSIMA ALLERTA IN TUTTA ITALIA



SARÀ FATTO.

7. PERCHÈ NON VOTARE CON UN BEL PENNARELLO?

È da più di sessant’anni che ce lo chiediamo tutti quanti.

8. L’UNICO MODO DI RENDERE LA VITA DIFFICILE AI POTERI FORTI DEI BROGLI

Non c’è nulla di più efficace del premere con forza la matita sulla scheda elettorale, in modo che sia difficile da cancellare.

9. È UNA TRAPPOLA!



10. IL COMPLOTTO NEL COMPLOTTO NEL COMPLOTTO

Ok, ora penso che mi stia sul serio esplodendo il cervello.

Segui Leonardo su Twitter

Segui la nuova pagina Facebook di VICE Italia: