In questa stazione di Londra hanno reclutato un falco per fermare i piccioni che rubano cibo

Sei in stazione, con 40 minuti d’anticipo rispetto al tuo treno. In poche parole, è il momento di comprarsi tantissimo cibo che probabilmente non riuscirai mai a finire. Se sei a Londra ci sono opzioni economiche come Boots, WH Smith, Costa Coffee, oppure se ti senti un po’ più chic, puoi scegliere fra Pret a Manger, Marks & Spencer, Beigel Factor e Wasabi. La stazione è la tua ostrica, il tuo tesoro, quindi puoi inizia a cercare sette snack, due panini, dessert, caffè, acqua, dolce di riserva, succo e gomma.

Hai appena tirato fuori il primo panino, e ti stai preparando ad addentare voracemente il formaggio e il cetriolino, quando un fottuto piccione – piombato dal cielo – trova il coraggio di provare a mordere il tuo tesoro. Ma tu non hai speso 18 minuti della tua vita davanti al reparto dolci del Cafe Nero per farti fregare da un piccione!

Ma non temete, perché i responsabili dei treni di una grande stazione di Londra hanno trovato una soluzione per gli uccelli che rubano cibo. La stazione ferroviaria di Waterloo, nel centro di Londra, ha reclutato un falco per spaventare i piccioni che cercano di rubare il cibo dei pendolari. Secondo ITV News, Aria il falco pattuglierà la stazione due giorni alla settimana, per due ore alla volta. Tutto questo, per colpa dei piccioni che portavano via il cibo ai viaggiatori.

Aria, cresciuta a St. Albans, si è già occupata di liberare la stazione di King’s Cross dai piccioni.

In un comunicato stampa, Jason Murphy, manager di Waterloo, ha dichiarato: “I piccioni possono essere una vera seccatura per chi usa la stazione. Inoltre, causano un sacco di disordine che deve essere ripulito a spese nostre”.

“Quindi, il lavoro di Aria è davvero importante per rendere la stazione un posto migliore per i nostri passeggeri, e ci fa risparmiare per le spese di pulizia. È una gran lavoratrice e siamo lieti di averla come membro del team della stazione, qui a Waterloo. “

Nello stesso comunicato, l’addestratore di Aria, Max Bell, spiega che il falco è davvero contento di lavorare gratis come addetto alla sicurezza e pulizia di una stazione

“Ad Aria piace molto l’ambiente di Waterloo ed è felice di essere qui”, ha detto Bell. “Fa un ottimo lavoro e spesso ama ricompensarsi con un bagno rilassante nelle pozzanghere che si formano sulle tettoie sopra le piattaforme”.

Ringraziamo il santo protettore dei panini del treno. Vola libera, Aria.

