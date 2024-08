Festeggia 20 anni di Stearica con il loro nuovo video

Se fai qualcosa ininterrottamente per vent’anni è facile che l’attività in questione ti entri nel DNA—o magari è il segno che nel tuo DNA c’è sempre stata. Il trio torinese Stearica ha iniziato a condividere una sala prove nel 1997, quando i tre erano ancora alle superiori, e non ha più smesso. È stato un percorso unitario che ha portato Francesco Carlucci, Davide Compagnoni e Luca Paiardi a diventare un’idra a tre teste che sputa post-rock strumentale imponente, epico e dagli aguzzi spigoli matematici, ad alto volume e alto tasso di intensità.

A culminare questo ventennio arrivano un tour, che ha visto la band attraversare l’Europa accompagnati di volta in volta da ospiti d’eccezione come Damo Suzuki dei Can, Scott McCloud dei Girls Against Boys e Franz Goria dei Fluxus, e una lunga composizione intitolata “20 YRS”, in uscita digitale proprio oggi per Monotreme Records.

“20 YRS” dura, naturalmente, 20 minuti e 20 secondi e oltre alle fitte trame strumentali dei tre torinesi vede l’aggiunta del sax di Eros Giuggia e della voce di Franz Goria. Il videomaker Gabriele Bertotti ha messo insieme unA clip per accompagnare un estratto del pezzo, utilizzando materiale live della band e filmati di pubblico dominio recuperati dagli archivi su internet. Nelle parole del regista, il “flusso di pensiero” del video scaturisce da una semplice domanda: “internet, cosa ti viene in mente se ti dico fuoco?”—l’utilizzo di materiale libero da imposizioni legali, permessi e autorizzazioni per veicolare la spontaneità delle nottate passate in sala prove vent’anni fa.

Guarda il video in cima al post e acquista la tua copia di “20 YRS” sul sito di Monotreme Records. Insieme alla canzone puoi anche acquistare un poster in edizione limitata a 100 copie creato per l’occasione dal laboratorio Malleus.

