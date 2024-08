Per arrivare a una stella aliena, Stephen Hawking ha lanciato la più piccola navicella di sempre

Breakthrough Starshot, il figliol prodigo di Stephen Hawking e del miliardario russi Yuri Milner, ha l’obiettivo di far arrivare l’umanità al sistema stellare più vicino (ovvero Alfa Centauri), che si trova a circa 4.37 anni luce di distanza. Hawking e Milner avevano proposto di sfruttare un insieme di piccoli “nanovelivoli” per riuscire nell’impresa, e ora la più piccola navicella del mondo è stata lanciata in orbita attorno alla Terra.

I velivoli, chiamati “Sprites,” sono dei chip da 3.5 per 3.5 centimetri e sono piazzati su un singolo circuito stampato — ognuno di essi è grosso circa come un Ringo, ma contiene computer, sensori, pannelli solari e radio. Sfruttando il lancio di una coppia di satelliti tedeschi, i sei Sprites hanno raggiunto la bassa orbita terrestre, a circa 600 chilometri di altitudine, il 23 giugno. Due degli Sprite al momento sono attaccati ai satelliti, mentre gli altri quattro sono su un supporto attaccato a uno dei satelli e verranno sganciati in un secondo momento.

Zac Manchester, consulente per Breakthrough Startshot e creatore del progetto degli Sprites nonché l’uomo che li ha lanciati con un Kickstarter da 74.000 dollari nel 2011, ha spiegato a Motherboard che questa è la prima volta che il suo team è stato capace di dare una dimostrazione concreta dell’uso di questi velivoli nello spazio e di comunicare con loro da terra.

Gli Sprites, che pesano circa quattro grammi l’uno e costano appena 25 dollari, hanno dei sensori base come dei magnetometri e dei giroscopi, ma Manchester spera di aggiornarli con degli attuatori per la mobilità e dei sensori più avanzi, come dei rilevatori chimici, così da esplorare attraverso di loro degli ambienti alieni.

Manchester ha detto che i costi così bassi permetteranno agli astronauti di assumersi maggiori rischi quando si tratterà di mandare le sonde in luoghi normalmente evitati: È facile immaginarsi degli astronauti orbitare attorno a un pianeta alieno (e potenzialmente ostile) e inviare na flotta di Sprites per fare delle rilevazioni.

“Se vuoi avvicinarti e addirittura ottenere qualche campione, sicuramente non vorrai farlo con un satellite da miliardi di dollari,” ha spiegato Manchester. “Ma è facile pensare di lanciare una manciata di questi piccoli velivoli per fare il lavoro sporco.” Sono economici e disarmati, ha aggiunto, “Non è un grande problema se eventualmente se ne distruggono un po’.”

Manchester ha anche aggiunto che, in futuro, diversi Sprite potranno essere collegati insieme e funzionare come uno sciamo; ogni Sprite avrà un sensore e opereranno su diversi incarichi per raccogliere informazioni. A uno Space Shuttle servono 165.000 anni per arrivare ad Alfa Centauri con dell’equipaggio, per questo motivo inviare prima una bella flotta di nanobot sembra un’ottima idea.